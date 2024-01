Jorge Rey habla claro y desvela si habrá otra Filomena en España

Jorge Rey habla claro y desvela si volveremos a vivir una nueva Filomena, la peor borrasca convertida en un temporal que heló a medio país. La situación ha cambiado de forma drástica durante las últimas horas. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad, el invierno ya está aquí mostrando su peor cara. Los expertos de la AEMET ya han advertido de que estamos ante una situación extrema que puede tener consecuencias inesperadas. Vamos a ver llegar unas lluvias que acabará convirtiéndose en nieve en cotas muy bajas. Jorge Rey ha tenido que dejar muy claro qué es lo que nos está esperando ante la insistencia de ver repetirse un fenómeno que él predijo antes que nadie.

Habrá otra Filomena en España

Hace exactamente tres años España se helaba, una de las peores nevadas de los últimos tiempos causaba estragos en gran parte del país. Provocaba que el corazón de España, en este caso Madrid, se cubriera de blanco, algo inusual que dejó a millones de personas encerrados en sus casas. Por lo que los comentarios de Jorge Rey son ahora más visibles que nunca gracias a su extrema precisión a la hora de realizar predicciones sobre el tiempo.

Saltó a la fama por el uso de métodos tradicionales que se han convertido en su mejor arma para luchar contra un tiempo cambiante. Basándose en aquello que siempre ha funcionado, en una tendencia que nos ha dejado unas lluvias, nieves o frío a lo largo de la historia, fue capaz de predecir con exactitud Filomena.

El peor episodio jamás visto hasta la fecha ha acabado siendo una especie de antesala de lo que estaba a punto de llegar. Un cambio de rumbo que parece que estamos volviendo a ver. Al menos con la llegada del un frío y de una lluvia que puede convertirse en nieve que no habíamos visto en mucho tiempo.

Nos guste o no, estamos en invierno, por lo que vamos a tener que adaptarnos a una situación que se va a repetir. El tiempo cambia y nos golpea con una ola de frío que solo es la primera de esta temporada. Por norma van a llegar muchas más, teniendo en cuenta que estamos en enero de 2024, es muy pronto aún para establecer un patrón. Aunque Jorge Rey ya se ha manifestado sobre si llega una Filomena nueva o no.

Jorge Rey habla claro y confirma lo que está por llegar

🔴ALERTA por FUERTES NEVADAS y MÁXIMAS BAJO CERO ⚠️☃️ Llega el invierno, pero el de verdad… 🥶🥶🥶 👇👇👇https://t.co/GnwgvaFNO0#JorgeRey #temporalinvernal pic.twitter.com/gsKIoEvOIh — Jorge Rey (@eltiempoconjr) January 5, 2024

La respuesta a la pregunta si llegará o no una Filomena la ha dado Jorge Rey, clara y contundente: «No una Filomena, pero sí una borrasca que va a pegar un buen meneo». Los indicios inicialmente serán los que marcarán la diferencia, con señales que han acabado dejando unos datos que ponen los pelos de punta.

El adolescente si sirve de la sabiduría popular para afirmar que: «Por Reyes, el frío y el día crecen. Se avecinan nevadas muy fuertes y máximas bajo cero en ciudades que no te esperas. Así que vete cogiendo mantas, que llega el frío de verdad». Lanza esta advertencia que ya hemos empezado a ver en esta semana en la que parece que volvemos a lo peor del invierno con todas sus consecuencias.

Este mismo lunes es cuando ha aparecido una lluvia que no ha llegado sola, lo ha hecho acompañada de otros fenómenos importantes: “Las mínimas en muchos de estos lugares podrán llegar a los -6 °C o menos. Podrá nevar en ciudades como Zaragoza, Burgos, Madrid, Cuenca, Valladolid, Soria, Huesca, Pamplona, Ávila, Ciudad Real, Granada, Castellón, Teruel, Vitoria o Bilbao. Estas nevadas y lluvias ayudarán mucho a la absorción de humedad del campo». El descenso de las temperaturas ha sido notable y se ha convertido en el gran protagonista de unos días de vuelta a la rutina que serán especialmente duros para todos.

La AEMET coincide también en una previsión que hará que notemos el frío en estado puro: “Las temperaturas máximas descenderán en el entorno de Alborán, depresiones del nordeste y Cantábrico, tendiendo a aumentar en el resto, de forma más acusada en entornos de montaña del centro y nordeste. Las mínimas descenderán en Baleares y tercio nordeste peninsular, aumentando en el resto. Se espera heladas débiles prácticamente generalizadas en zonas de interior de la mitad norte peninsular e interiores del este, así como en Baleares, siendo más acusadas en montaña e incluso llegando a fuertes en el entorno pirenaico.”

Aunque no será un episodio tan marcado como Filomena. Coinciden las fechas, pero no una climatología que en ese 2021 fue excepcional. Desde entonces no hemos vuelto a vivir una situación similar, sino que hemos estado muy atentos ante un cambio de rumbo que puede acabar iniciándose a partir de estas fechas. Si la lluvia se mantiene podría traer nieve a cotas bajas, aunque tocará esperar para ver qué es lo que acabará sucediendo.