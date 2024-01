Jorge Rey tiene muy malas noticias: el tiempo no va a ser bueno este 2024

Jorge Rey tiene malas noticias con el tiempo para este 2024 no va a ser nada bueno, por lo que tocará estar muy pendiente de lo que pasa durante las próximas horas en España. El adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena está muy atento a lo que le indican sus métodos tradicionales que están generando un escenario similar a aquellos días. Quizás estemos a las puertas de un momento del año en el que el frío y las lluvias llegarán convertidas en nieve. Será mejor que estemos pendiente de este cambio de tiempo que Rey ya ha advertido.

El tiempo no va a ser bueno este 2024

Parece que no hay término medio en este nuevo año que empieza, desde los días en los que la lluvia no se detiene, hasta aquellos en los que la sequía acabará siendo una realidad. Acabamos de empezar un nuevo ciclo que apunta maneras y lo hace de tal forma que nos prepara para lo peor.

Los métodos tradicionales y la propia naturaleza es la que está dando unos signos de cambios que ponen los pelos de punta. Nos enfrentamos a un nuevo ciclo que tendrá unas consecuencias inesperadas si tenemos en cuenta la afectación que está generando en nuestro país. De la sequía podemos pasar a las lluvias abundantes, unos contrastes que no son nada buenos.

Si tenemos en cuenta que tanto el temporal Gloria como Filomena llegaron en enero, no es de extrañar que la preocupación sea máxima. Ante quizás un drástico movimiento que provoque más frío e inestabilidad. Justo lo que vamos a ver en esta recta final de las vacaciones.

Jorge Rey tiene muy malas noticias

La esperada visita de los Reyes Magos de este año llegará acompañada de mal tiempo. Esa noche mágica que muchos niños esperan desde hace mucho tiempo será un problema para los padres que tendrán que abrigarlos muy bien para salir de casa ante una inestabilidad que puede estar presente a medida que avance la semana.

Vamos a pasar de una situación anticiclónica a un tren de borrascas que se centrará especialmente en el norte, pero acabará llegando al Mediterráneo. Será mejor que nos preparemos para un fin de semana de esos de puro invierno, porque la lluvia no será la única amenaza.

También será el momento en el que veremos la llegada de un descenso significativo de las temperaturas. Podríamos incluso hablar de ola de frío, algo que hasta la fecha no se ha producido. Pese a que la bajada de las temperaturas ha sido una constante en algunos puntos del país, no se ha llegado a cifras de años anteriores.

Todo llega y en enero es habitual que el invierno haga acto de presencia con más fuerza. Las noticias no son buenas para un 2024 que debe romper con la tendencia con la que se ha cerrado el 2023 con temperaturas por encima de lo que sería habitual. Los últimos años han sido extremadamente cálidos y secos, algo que no es nada bueno para la propia naturaleza, pero tampoco para el ser humano.

La alerta por sequia si no llueve durante las próximas semanas estará activada en durante los próximos días. Incluso se están preparando en zonas de Cataluña para ir en busca de agua para que la población pueda traer a sus casas este bien tan preciado. Será mejor que se cumplan las previsiones de un Jorge Rey optimista que ve más agua de la que los meteorólogos de la AEMET se han atrevido a pronosticar. No llueve nunca a gusto de todos y quizás no tengamos ese invierno que deseamos, pero lo que es seguro es que dentro de unas horas las tormentas y el frío harán acto de presencia.