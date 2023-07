Los estafadores del amor que se hacen pasar por actores de Hollywood están de moda. El último caso ha sido el de una mujer engañada por un falso Mel Gibson. La señora que recibía mensajes todas las noches afirma que al principio le extrañó «que alguien tan famoso hablase conmigo».

«No sé porque me siento atraído por ti y te echo de menos cada vez que no estás cerca de mí», le escribía el falso actor. La víctima no dudó en ningún momento que no fuera Mel Gibson porque en su foto de perfil había colocado una de la celebridad. Además el estafador le mandaba imágenes del artista para que viera que todo era real.

«Me habla todas las noches, me cuenta las películas que ha grabado y con los actores que ha estado», argumenta la mujer al programa Cuatro al día. Afortunadamente todo este engaño pudo ser destapado y no tuvo consecuencias económicas para la víctima.

BRAD PITT

Algo parecido le ocurrió a una vecina de Granada que denunció ser víctima de una presunta estafa de al menos 170.000 euros por parte de una persona que se hizo pasar por Brad Pitt, al que habría conocido a través de internet y con quien llegó a creer que tenía una relación de pareja. También le prometió venir a España para pedirle matrimonio y grabar una película juntos.