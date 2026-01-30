Eva Soriano estalla en ‘El Desafío’ tras el comentario de Santiago Segura: «Qué mentiroso»

La tercera gala de El Desafío, emitida el pasado viernes 23 de enero y presentada por Roberto Leal, transcurrió inicialmente dentro de la normalidad habitual del formato. Los concursantes se enfrentaron a las pruebas para las que habían estado entrenando durante la semana, mientras el jurado evaluaba el desempeño de cada uno desde la exigencia que caracteriza al programa. Sin embargo, la calma se rompió de forma abrupta tras la actuación de Eva Soriano, protagonizando uno de los momentos más tensos de la edición.

La humorista se enfrentó a un reto especialmente arriesgado que consistía en realizar diversas maniobras peligrosas a bordo de un coche. Una prueba de alta dificultad que ejecutó con éxito, superando cada fase del desafío y logrando arrancar aplausos y vítores del público presente en plató. La sensación general tras su actuación era de reconocimiento al esfuerzo físico y mental desplegado, así como a la complejidad de una prueba que implicaba un riesgo evidente.

El enfado de Eva Soriano

El punto de inflexión llegó en el momento de conocer las valoraciones del jurado. Lejos de verse reflejado el riesgo asumido en la puntuación final, los tres miembros del tribunal coincidieron en otorgarle un suficiente, es decir, un 5. Una calificación que Eva Soriano consideró inmediatamente injusta y desproporcionada en relación con el desafío superado. «Me voy a quejar porque tengo todo el derecho del mundo», afirmó nada más escuchar las notas, anticipando el desencuentro que estaba por venir.

Visiblemente molesta, la humorista no ocultó su enfado ante cámaras. «Me parece que me habéis puntuado muy injusto. Es que no tengo ni un bien, me habéis puesto un suficiente. Me voy a callar porque el público es familiar. (…) Estoy enfadada, me da igual ganarme vuestra enemistad», expresó, dejando claro que no estaba dispuesta a asumir la decisión sin mostrar su desacuerdo.

Sus palabras evidenciaban frustración y una sensación de falta de reconocimiento al esfuerzo realizado. Lo cierto es que no es algo nuevo. Son muchos los concursantes que le han plantado cara al jurado por este motivo. Eso sí, cuando se apagan las cámaras realmente hay buena relación entre todos. Saben diferenciar el juego, del espectáculo de la realidad.

Roberto Leal interviene en la discusión

Mientras Roberto Leal intentaba rebajar la tensión y reconducir la situación, fue Santiago Segura quien intervino con un comentario que terminó de encender los ánimos. «Nos duele más a nosotros que a ti, Eva», señaló el miembro del jurado, en un intento de justificar la puntuación otorgada. La respuesta de Soriano fue inmediata y contundente: «Qué mentiroso eres, eres más falso… Qué mentira más gorda», replicó sin rodeos, protagonizando un cara a cara tan breve como intenso.

Segura defendió entonces la postura del jurado apelando a la equidad entre concursantes. «Tus compañeros se han jugado la vida igual que tú», argumentó. Sin embargo, la explicación no convenció a la cómica, que cerró el intercambio con una declaración cargada de indignación. «Me da igual, esas puntuaciones no son para mí. He estado a punto de morir dos veces, he sacado dos coches y no me habéis dado ni un 6», concluyó, dando por finalizada la discusión en uno de los momentos más tensos que se recuerdan en el programa.

Un enfrentamiento viral

El enfrentamiento, aunque breve, dejó una fuerte impresión tanto en el plató como entre los espectadores. Más allá del tono habitual de entretenimiento del formato, la escena puso de relieve la presión a la que se someten los concursantes y la intensidad emocional que pueden generar unas valoraciones percibidas como injustas. Eva Soriano, conocida por su carácter directo y su humor sin filtros, trasladó al directo una reacción visceral que contrastó con el tono más contenido del jurado.

La gala continuó tras el incidente, pero el enfrentamiento se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. Un episodio que subraya que El Desafío pone a prueba las capacidades físicas de sus participantes y su resistencia emocional frente a la exigencia, la crítica y la tensión propia de un programa en directo.

Como no podía ser de otra forma, las redes no han tardado en hacer viral el momentazo de Eva Soriano. El público está dividido y algunos consideran que Santiago Segura no ha sido justo, pero la mayoría cree que todo hay que enmarcarlo dentro de un espectáculo.