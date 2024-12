Quién es Eva Soriano: cuánto cobra, edad, de dónde es y lo que se sabe sobre su novio

Eva Soriano es una humorista reconocida y presentadora de TV y radio en los últimos años, hasta el punto de asentarse como una cara visible dentro de este mundo. Concursante de Tu Cara me Suena, presentadora de La noche D o de Cuerpos Especiales, nos lanzamos a conocer más sobre la vida de Eva Soriano, con especial hincapié en su edad, altura y su familia.

Para muchos puede resultar una auténtica desconocida, pero lo cierto es que ya tiene un importante bagaje en los escenarios y en los platós, siendo monologuista y colaboradora habitual. Aunque ahora es una cara conocida de la televisión, lo cierto es que estaba encaminada hacia otra profesión, ya que estudió Turismo en Tarragona, su ciudad natal, pero cambió rumbo cuando comenzó a formarse en interpretación.

Participante, en calidad de concursante, en Tu Cara me Suena, aunque no consiguió la victoria en el programa de Antena 3, sí que dejó un enorme sabor de boca por su buen humor y su, hasta el momento desconocida, buena voz. Lejos de hacer el ridículo, llegó a la final, aunque no pudo hace nada contra los cantantes profesionales como Rasel, Agoney o Nía, contra los que luchaba.

Eva Soriano: edad y cuánto mide

Uno de los rasgos principales de Eva Soriano, que tiene en la actualidad 34 años (4 de marzo de 1990), es su estatura. Muchos no lo habían percibido, pero Eva es una mujer muy alta, que alcanzaría los 1’77 metros de altura según diversos portales.

Dónde nació Eva Soriano: de dónde es y dónde vive

Eva Soriano es catalana y nació en la localidad de Reus, en Tarragona. Aunque gran parte de su infancia y adolescencia la vivió en su ciudad natal, en la actualidad Soriano reside en Madrid, desde donde puede atender a sus múltiples compromisos profesionales.

¿Quién es la pareja de Eva Soriano?

En la actualidad, se desconoce si Eva Soriano tiene novio. La humorista y presentadora ha bromeado en más de una ocasión sobre este aspecto de su vida, y aunque se le ha relacionado con famosos como Maxi Iglesias, en la actualidad no se sabe si tiene pareja ni, por ende, quién es.

¿Quién es la madre de Eva Soriano? Todo sobre sus padres

Por mucho que se haya hablado, la madre de Eva Soriano no es la actriz y presentadora Irma Soriano. Aunque se desconoce la mayoría de información sobre sus padres, sí es cierto que en un programa de Europa FM aparecieron para darle una sorpresa mientras presentaba.

¿Qué presenta Eva Soriano?: su trabajo actual

Además de colaboradora de Zapeando o presentadora del programa La noche D, que no duró demasiado en TVE pese a sus altas expectativas, a Eva Soriano se le conoce por su faceta en Cuerpos Especiales, programa de radio de Europa FM. También concursó en Tu Cara Me Suena, de Atresmedia.

Cuánto cobra Eva Soriano

La Noche D fue una gran apuesta de TVE que salió mal, pero que no evitó que Eva Soriano estuviera en el primer plano informativo, en este caso por su alto salario, que aupaba a la humorista y presentadora a ser la mejor pagada de la cadena pública.