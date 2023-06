El estremecedor relato de Ángel Martín recordando su brote psicótico: «Estaba rematadamente jodido»

El humorista y actor Ángel Martín ha revelado en varias ocasiones que sufrió un brote psicótico en el año 2017. Según confiesa él mismo, a través de un video publicado este 4 de junio en sus redes sociales, realizó varias publicaciones «jodidamente extrañas» en las que relataba cosas acerca de Wonder Woman y de que vender tabaco es ilegal. «Esas publicaciones las hice en pleno brote psicótico. Vale. De hecho, las flores pensaba que pertenecían a un mundo al que acabábamos de llegar. Esa misma noche me ingresaron en el aula de psiquiatría de un hospital y pasé la noche atado a una cama», cuenta Martín a través de un vídeo en sus redes sociales.

«Salí, probablemente con la misma sensación que tienes tú ahora mismo, con la sensación de estar totalmente roto, perdido y sin ninguna posibilidad de remontar, sin ninguna puta posibilidad de remontar. De hecho, hubiese firmado con sangre que remontar era totalmente imposible».

En el mismo vídeo el cómico ha continuado hablando sobre como consiguió recuperarse de la enfermedad y de que eso le ha agotado por completo. «Han pasado seis años desde aquello. No ha sido fácil, Ha sido jodidamente cansado, muy, muy cansado, agotador».

En este sentido, Martín, ha confesado que está arrepentido de haber pensado que no se podía recuperar de su enfermedad psicológica. «Lo que debería hacer es coger ese papel que firmé en 2017 y metermelo por el culo», ha afirmado.

«Eso es lo que debería hacer, porque estaba jodidamente equivocado y me ha parecido importante que lo sepas porque es casi seguro que tú estés igual de equivocado que lo estaba yo. Es muy posible. Así que este vídeo es única y exclusivamente para convencerte de que no firmes ese papel, asegurando que es imposible remontar y salir de ahí porque estás muy equivocado. Estás muy, pero que muy equivocado de que no se puede. No es fácil, es complicado, es cansado, es agotador y a ratos te parecerá que es imposible, pero se puede», ha dicho.

«Vale, y este vídeo es única y exclusivamente por si nadie te lo está recordando, que recuerdes que aquí tienes a un pavo que lo consiguió. Y te aseguro que no soy más especial que absolutamente nadie. Soy un puto paleto que suspendía todas las putas asignaturas, no tengo estudios y soy un lerdo y cometo faltas de ortografía y no sé qué más decirte. Pero vamos, que soy un paleto. Quiero decir, soy un paleto y te aseguro que si un paleto como yo pudo remontar, tú vas a poder hacerlo también. Así que este vídeo es única y exclusivamente para recordarte que estás equivocado o equivocada en la sensación de que no se puede remontar. Porque se puede. Vale. Y no te robo ya mucho más tiempo. ¿Más que para decirte que mañana no habrá informativo porque estoy jodidamente cansado y voy a y voy a dormir, vale? Así que os quiero muchísimo. ¿Vale? Y muchas gracias por estar apoyando y empujando cada una de las aventuras en las que me estoy embarcando desde hace unos años. ¿Y a ti? Recuerda eso, no firmes un papel o te tocará hacer lo mismo que tengo que hacer yo ahora, que es meterme por el culo ese papel en el que estaba asegurando que era imposible remontar. Tómatelo con calma, mucha calma, pero se puede. Vale, se puede. En cuanto remontes lo celebramos. Un beso enorme. Nos vemos el martes, Vale. Siento la chapa, pero igual a alguien le sirve de algo».