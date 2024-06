Esta es la verdadera relación entre Lucía Rivera y Eva González

Una de las familias más mediáticas de nuestro país vuelve a estar en el punto de mira. Lucía Rivera, hija del torero Cayetano Rivera y adoptada por él durante su matrimonio con la actriz Blanca Romero, nunca ha ocultado su desencuentro con Eva González. A continuación desvelamos los detalles de esta relación tan compleja y las recientes declaraciones que ha dado la influencer.

La historia entre Lucía y Eva tiene sus raíces en el pasado amoroso de Cayetano Rivera. En 2008, Eva y Cayetano iniciaron una relación que culminó en matrimonio en 2015, convirtiéndose en protagonistas de la crónica social. Desde el principio, la relación entre Lucía y Eva estuvo marcada por la distancia y los desencuentros, a pesar de que ambas han disimilado durante un tiempo.

La situación cobró mayor relevancia cuando Lucía Rivera decidió plasmar su experiencia en un libro, donde admitió abiertamente la falta de conexión con la presentadora de ‘La Voz’. Según sus palabras, Eva nunca ocultó su desagrado hacia ella, lo que generó un ambiente tenso y distante entre ambas. Este testimonio no pasó desapercibido en los medios y muchos reporteros buscaron una respuesta por parte de Eva, quien optó por mantenerse al margen.

Lo último que se sabe sobre el conflicto

El problema familiar vuelve a estar en boca de todos porque Lucía Rivera ha estado en los Elle Style Awards 2024 en Madrid. Durante su presencia en el evento, fue abordada por distintos medos y se le preguntó sobre su relación actual con Eva González. Con elegancia y diplomacia, mostró respeto hacia su ex madrastra, destacando que, aunque desconoce los motivos de su ausencia en el evento, seguramente hubiera sido bienvenida.

Las declaraciones de Lucía Rivera son un ejemplo de madurez y respeto, demostrando que, a pesar de las diferencias, es posible mantener una actitud cordial y respetuosa. Aunque la relación entre Lucía y Eva sigue marcada por la distancia, queda patente que ambas están comprometidas a respetarse. ¿El motivo? La influencer quiere mirar por el bienestar de su hermano, el hijo de Cayetano tiene con Eva.

Lucía Rivera habla de su padre, Cayetano

Durante su presencia en la entrega de premios, Lucía respondió a algunas cuestiones sobre su padre. Cuando le preguntaron cómo se llevaba con él respondió: Igual que con mi madre. Somos una familia muy particular, siempre lo digo. «No somos la típica familia al uso, pero lo llevo muy bien. Me aburriría a mí una familia normal. Yo quiero una familia divertida».

Estas declaraciones, recogidas por ‘El Español’, demuestran que Lucía está dispuesta a seguir adelante, sobre todo ahora que el torero tiene una nueva novia.

«María y Kika son dos mujeres que menos mal que llegaron. Son dos mujeres tan maravillosas. Soy protectora y necesitaba gente… nos parecemos muchos. Contar con gente que te llevas bien es mejor que no tener conexión» , comenta sobre los nuevos miembros de su familia.

¿Fin de la polémica?

Aunque las diferencias entre ambas han sido evidentes a lo largo de los años, las recientes declaraciones de Lucía muestran una actitud de respeto y consideración hacia Eva. Queda por ver si en el futuro esta relación evolucionará hacia una mayor cercanía o si se mantendrá en la distancia. Lo que es seguro es que seguirá siendo un tema de interés para los medios y para el público en general.

También debemos tener en cuenta que la hija de Cayetano Rivera ha reconocido de modo indirecto que tiene más conexión con María Cerqueira que con Eva. La cuestión es que la influencer no quiere profundizar en su turbio pasado con la presentadora porque «nos une una persona que es maravillosa y lo que me une a esa persona siempre lo voy a respetar». Esa persona es su hermano.

El misterioso proyecto de Lucía Rivera

Dejando a un lado sus conflictos familiares, Lucía está atravesando un momento profesional fantástico, pero no quiere desvelar ningún dato. Según ella, no puede hacerlo.

«Te puedo contar todo y no te puedo contar nada», empieza diciendo. «En septiembre me intentaré ir fuera otra vez y ya está. Hace poco salieron las últimas campañas de bikinis. No paro, la verdad que no te puedo engañar. Pero este mundo va de un día para otro. A mí me llaman hoy y mañana tengo que estar fuera. Estoy acostumbrada a tener que compaginar esto».

De momento tiene bloqueada su agenda de verano, pues no sabe cuando se activarán los asuntos que tiene pendientes. «Mis amigas hacen planes y les digo que en un mes les cuento. No les puedo decir porque a lo mejor mañana tengo que estar fuera. Estoy muy feliz con eso, de verdad, es mi forma de vida», comenta con una sonrisa.