Eva González confiesa a qué se dedicaría si dejase la televisión

Eva González es una de las presentadoras más conocidas de nuestro país. Ha presentado grandes programas como La Voz o MasterChef, dos de los programas más reconocidos entre la audiencia. Y es que los proyectos parecen no acabarse nunca, ya que está a punto de estrenar un nuevo formato junto a Roberto Leal e Iñaki López. Ahora, en una entrevista ha confesado qué pasaría si en algún momento dejara atrás su faceta de presentadora.

Lo ha hecho para El Mundo, donde ha hablado sobre su vida personal y un posible futuro de su carrera. Además ha hablado del gran cariño que le guarda al sur de nuestro país. Y es que la presentadora nació en Mairena de Alcor, un municipio en la localidad de Sevilla, a donde no dudaría en volver si su vida da un giro en algún momento.

Ella misma ha dicho que le gusta separar la vida personal de la profesional y que cuando le toca ponerse la capa de presentadora, viaja hasta Madrid y luego vuelve a su pueblo. «Vivo en mi pueblo y luego cuando me tengo que poner el traje de presentadora, la cara maquillada, el pelo peinado y el tacón, pues me voy a Madrid y, lo hago», contaba la presentadora. Y es que prefiere mantenerse un tanto alejada de la atención en su día a día para pasar tiempo con su hijo en común con Cayetano Rivera, de quien se separó hace no mucho. «Siempre he pensado que si esto se acaba, pues me vuelvo a Mairena y me pongo a trabajar en lo que sea», añadía la sevillana.

Su nuevo trabajo

La andaluza está trabajando en un nuevo proyecto: la adaptación española de Beat the Channel. Este es un concurso de retos mentales y físicos que se ha hecho famoso por todo el mundo y que recientemente ha sido adquirido por Atresmedia. «Estamos muy contentos de que Beat the Channel forme parte de nuestra familia ya que es una prioridad para Atresmedia seguir apostando por los formatos de mayor éxito internacional», comenzó diciendo Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia Televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

«Este programa combina humor, espectáculo y tres potentes presentadores; tiene todos los ingredientes que buscamos en un programa de Antena 3, un entretenimiento que seguirá sorprendiendo al espectador», concluyó. Pero es que otras cadenas que forman parte del proyecto internacional también han expresado estar muy contentos de que España también vaya a hacer su versión del concurso.

«Estamos encantados de que Antena 3 haya encargado Beat the Channel. Las emisoras de todo el mundo buscan formatos de entretenimiento que diferencien sus horarios y, con sus acrobacias divertidas y llenas de energía, juegos e invitados famosos, este formato cumple todos los requisitos. Tras su extraordinario éxito en Alemania, estamos seguros de que los espectadores españoles disfrutarán de este éxito ruidoso y refrescante que lo convierte en un visionado familiar perfecto», aseguraba el director general de Red Arrow Studios International.