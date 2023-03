El entorno de Piqué le traiciona y cuenta cuál es la verdad sobre su relación con Shakira

Las tres canciones de la trilogía del despecho de Shakira hacia Gerard Piqué parecían suficientes hasta hace unos días para describir todo lo que había pasado entre ellos en los meses anteriores y, sobre todo, cuáles eran los sentimientos de la artista colombiana al respecto. Sin embargo, no había cuarto malo, en un dicho llevado al mundo de la canción. Esto se reprodujo en un nuevo, el cuarto, single, que ya es el más reproducido en las plataformas en España y en el que Shakira colabora con otra artista de renombre como Karol G. En él se vuelve a deslizar la posibilidad, de forma indirecta, de que Piqué haya querido volver con su ex después de haberlo dejado pero, ¿es esto una realidad o solo es ficción perteneciente a otro hit musical?

La respuesta podemos encontrarla en el entorno del que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona. El círculo más cercano de Gerard Piqué vuelve a mostrar su aburrimiento y desconexión ante lo que catalogan como una nueva invención de Shakira. El arrepentimiento de Piqué, después de haber acabado con una relación que consideraba totalmente desgastada, es nulo, algo inversamente proporcional a la felicidad que muestra con su actual pareja, Clara Chía Martí. No hay ni hubo nada que hacer para rescatar la relación entre Shakira y Piqué, por lo que todo se advierte, siempre desde el lado del actual propietario de Kosmos Global Holding, como un cuento para decorar la historia y las nuevas canciones de la intérprete de Monotonía, Te Felicito y TQG.

«En ningún momento ha habido ningún intento de nada, pero de nada en absoluto por parte de Gerard. ¡Pero si es que todo este tiempo se han llevado fatal! Han sabido mantener las formas de cara a la galería. En tanto no llegaban a un acuerdo, el dichoso convenio de separación. Pero ahora mismo ni se dirigen la palabra», confiesa una persona cercana a Piqué, en declaraciones al medio La Vanguardia.

Las letras ‘inventadas’ de Shakira a Piqué

Y es que Shakira y Piqué ratificaron su acuerdo de separación como pareja de hecho, no matrimonio, el pasado 1 de diciembre de 2022 ante la titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia número 18 de Barcelona. Por ende, la frase que utiliza Shakira en su temazo en colaboración con Karol G, TQG, que dice algo así como «ahora tú quieres volver qué haces buscándome melao si sabes que yo errores no repito», puede tener la misma y nula veracidad que aquella de las Bizarrap Music Sessions #53 en la que la de Barranquilla hizo saltar las alarmas con la siguiente estrofa. «A ti te quede grande por eso estás con una igualita que tú. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques».