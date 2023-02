Adiós al Gerard Piqué que conocíamos: su cambio más drástico desde que empezó con Clara Chía

Gerard Piqué ya no es el que era, al menos si hablamos de su físico y su look, después de haber roto con Shakira y comenzado una nueva relación sentimental con Clara Chía Martí. El hecho de estar inmerso en el noviazgo con una mujer mucho más joven que él, hasta 13 años, le ha hecho pensar, reflexionar y quién sabe si incluso estar influenciado para dar un toque novedoso a su imagen, que para los más observadores, se ha modificado claramente en los últimos meses.

Piqué ha vuelto al primer plano informativo debido a la última entrevista concedida por Shakira a una televisión de México, en la que repasa su separación del ex del Fútbol Club Barcelona y lanza algunos dardos contra el propio Gerard y también ante su actual pareja Clara Chía Martí. Ha sido desde ahí y desde la publicación del último tema de la colombiana, TQG, junto a Karol G, cuando las alarmas han saltado con Piqué, al que muchos ven diferente que en sus días de relación con Shakira.

Los tiempos han cambiado y con ellos, la moda, pero es cierta la sospecha de muchos seguidores –y antis– del dueño de Kosmos Global Holding. Ya no es el mismo, al menos en lo que cabe a su look, y explicamos por qué. Aunque el análisis se puede realizar con un un mero repaso a las últimas comparecencias públicas del ex futbolista, sobre todo en la Kings League, vemos como antes era habitual ver a un Gerard con un look desenfadado, pero más clásico, y que desde que está con Clara Chía, se le ve más juvenil, actualizado a las nuevas tendencias.

Lo de las camisetas y las zapatillas deportivas de modelo Nike, que era su patrocinador, eran una constante en Piqué, al que también veíamos mucho en chándal debido a sus compromisos deportivos con el Barça. Ahora todo esto ha cambiado y Gerard opta por un look más juvenil, en el que continúan las deportivas pero las camisetas son más anchas y originales, también lleva chaquetas grandes, oversized, y en ocasiones también gafas de sol oscuras y con diseños modernos, a la moda actual. Por no hablar de su pelo y su barba, que no han sufrido cambios drásticos pero sí retoques que para los que estén más atentos a la evolución de Piqué no habrán pasado desapercibidos.

El cambio de Piqué desde su retirada

Piqué, además, podría haber sufrido también un cambio en su físico, más allá de la ropa, y es que el abandono de sus labores como deportista profesional, producido a finales de 2022 cuando anunció su retirada del fútbol y el adiós, como jugador, al Fútbol Club Barcelona, ha provocado la relajación en su físico, al menos aparente, pero ello no se habría traducido en una subida de kilos, si no todo lo contrario. Gerard parece haber perdido algo de masa muscular y está más delgado en apariencia. ¿O es debido a la nueva ropa que viste desde que sale con Clara Chía Martí?