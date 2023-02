Los padres de Clara Chía, hartos de Piqué: los motivos y lo que puede pasar

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí es uno de los culebrones de lo que va de año 2023 para la prensa del corazón y también para muchos, muchísimos usuarios que viven de cerca el día a día de la pareja de moda. Todo parece ir a las mil maravillas entre ellos, una vez Shakira está apartada de la ecuación y ya ni sus canciones con dardo, como la última en colaboración con Karol G, afectan demasiado al futbolista y la relaciones públicas. Sin embargo, los padres de Clara tienen un problema con Piqué que pone en jaque la relación de lo que apunta a convertirse a medio plazo en una familia… y podría no serlo precisamente en base a estas discrepancias.

Cuando una relación se consolida, y este es sin duda el caso de la que viven y mantienen Clara Chía y Gerard Piqué, lo lógico es que las familias se acaben conociendo y poniendo a prueba la relación con los suegros. Esto sucedió ya hace tiempo con los padres del ex jugador del Fútbol Club Barcelona, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu, quienes ya dieron el visto bueno a la joven pareja de su hijo, aprobando todo en cuanto a la ruptura con Shakira y la apuesta que hacía por alguien más de diez años más joven que él.

Hasta aquí no ha habido problemas, pero en Navidad, Piqué se citó por primera vez con los progenitores de Clara y las cosas desde entonces no han sido tan fáciles. Se dice, en informaciones que circulan por varios medios internacionales, que los padres de Chía quieren tener lo menos posible que ver con Gerard, debido a que por su figura mediática, prefieren pasar desapercibidos y no verse salpicados por todo lo que pueda generar el dueño de Kosmos Global Holding, empresa en la que trabaja, en un discreto segundo plano, la propia Clara Chía Martí.

Piqué es, para lo bueno y para lo malo, un foco continuo de titulares y polémicas, y a él le gusta ser así por pura personalidad. Se siente cómodo en el barro, dando qué hablar e incluso incitando a las críticas a través de sus actos. Es un provocador nato, en algunas ocasiones en el mejor sentido de la palabra, pero esto no casa con la familia de Clara Chía, que busca la máxima discreción, al menos para ellos, ya que su hija ya ha decidido exponerse ante los medios al hacer pública su relación con el ex de Shakira.

El paripé de los padres de Clara Chía con Piqué

Se dice que en aquella cena de Navidad, que fue la primera prueba en cara a cara entre Piqué y la familia de Clara Chía, todo fue de manual, a las mil maravillas entre todos. Sin embargo, se trataría de un paripé, algo para que la joven pareja de Gerard se sintiera cómoda, porque realmente, los padres prefieren que salga con alguien que no sea tan mayor y, sobre todo, tan conocido y polémico como él, uno de los futbolistas más conocidos de los últimos años en España y que en la actualidad, pese a su retirada, sigue en un primer plano debido a sus negocios, entre ellos la Kings League, con gran repercusión mediática.