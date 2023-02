Toda la verdad sobre el selfie que Piqué publicó con Clara Chía: infidelidad, ultimátum…

Gerard Piqué publicó hace unas semanas en sus redes sociales su primer selfie con su novia Clara Chía. Ahora, sale a la luz el verdadero motivo por el que lo hizo. El ex futbolista del Barcelona subió la fotografía casi obligado para salvar su relación tras una grave crisis. Según el paparazzi Jordi Martín, Piqué ya había sido infiel a su pareja y ella se enteró, se fue durante unos días del piso en el que viven pero acabó perdonándole.

«Yo lo sé y ella lo sabe, y ella lo pasó por alto porque era a principio de la relación», cuenta el fotoperiodista. Al parecer, a Clara Chía no le sentó nada bien la noticia por lo que decidió irse del apartamento del ex deportista. Para arreglar las cosas y no perder a su nuevo amor, Piqué decidió publicar su primera fotografía junto a ella casi por obligación, pues la joven le habría dado un ultimátum de que ya estaba cansada de ser la burla de todos.

Una posible infidelidad

Cabe recordar que también se dijo que la joven había estado en un hospital por un ataque de ansiedad, pero Jordi Martín asegura que no es así. Lo que sí deslizó es la infidelidad de Piqué con la abogada Julia Puig. «Parece que las historias entre Clara, Shakira, la nueva chica y Gerard Piqué están interconectadas», informaron en Socialité.

«No es la primera vez que los veo por allí, pero hasta esa noche siempre por separado. Cuando los vi hablar pensé que se conocían de antes, luego se fueron a una zona aparte», relató una fuente en el citado programa. Todo esto no gustó nada a Clara Chía, que no quiere ser una más y se lo ha dejado claro a Piqué, pues incluso hay rumores de que ha querido hasta volver con Shakira, como ella desliza en su última canción.