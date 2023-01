Gerard Piqué vuelve a estar en boca de todos. El ex futbolista del Barcelona ha sorprendido a muchos publicando el primer selfie con Clara Chía ante los rumores de crisis que han ido apareciendo. Las redes arden con la fotografía subida por el ex jugador en su perfil de Instagram, la primera con su nueva pareja tras separarse de Shakira. Una imagen que no va acompañada por ningún tipo de texto y que en unas horas acumula 2,5 millones de likes.

En pleno revuelo mediático por la última canción de Shakira junto a Bizarrap, Piqué ha decidido hacer oficial su relación con la joven catalana con la que supuestamente fue infiel a la cantante colombiana. Sin ninguna palabra que acompañe a la fotografía, el dueño de Kosmos publicaba un selfie en el que se les puede ver sentados en una mesa y vestidos ambos con ropa oscura, ella más sonriente que él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gerard Piqué (@3gerardpique)



Todo llega tras salir a la luz ciertas informaciones sobre una crisis en la pareja. Primero a raíz del viaje a París del ex jugador y su encuentro en la capital francesa con Irina Shayk, y después por la noticia deslizada por el paparazzi Jordi Martín, que sugiere que el ex del Barça habría sido infiel a Clara Chía con una joven abogada muy conocida en la Ciudad Condal.

También son tiempos difíciles para Montserrat Bernabeu, madre del ex futbolista, que es una de las que más está sufriendo. La doctora luchó hasta el final para que su hijo y Shakira se reconciliasen, pero no pudo ser. Se ha visto en mitad de la guerra entre ambos y está hundida porque ve cómo se aleja de sus nietos, Milan y Sasha, que ya ni le llamarían abuela, algo que le duele y le preocupa.