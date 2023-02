La rajada de los amigos más íntimos de Piqué: sacan a la luz el peor secreto de Shakira

Los rumores que todos estos meses han rodeado a Gerard Piqué y Shakira, y todo lo que tiene que ver con su polémica ruptura, han dejado en el aire una duda que todavía no ha sido resuelta y que desde ambas partes, sobre todo por parte de la colombiana se intenta demostrar que la autoría es suya. Aún no sabemos si fue Piqué el que dejó a Shakira por un motivo que aparece ahora en el mapa o si por el contrario, la intérprete de Monotonía y Te Felicito tomó la decisión de abandonar al padre de sus hijos después de conocer que estaba liado con su becaria en Kosmos, Clara Chía Martí.

Lo que sí ha salido a la luz en los últimos días es el motivo por el cual y que se hartó de Shakira. El futbolista, ya retirado y que actualmente hace las veces de propietario de Kosmos Global Holding, su empresa, y de presidente de la Kings League –creada junto a Ibai Llanos–, le habría contado a sus amigos, parte de su círculo más íntimo, la razón por la que se había desenamorado de Shakira.

«A él no le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, aseguran que no es cierto», informan en el portal Vanitatis, dando como fuente a unos amigos íntimos del propio Piqué. «Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el ex futbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana… sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho. Las peleas eran continuas», se puede leer en las mismas líneas donde se aporta una información que no se conocía hasta el momento y es que Gerard, después de 12 años junto a Shakira y dos hijos de 10 y ocho años, Milan y Sasha, se dio cuenta de que Shakira era un poco intensa y decidió buscar el amor más allá, encontrando, aún no se sabe cuándo a Clara Chía Martí, su actual pareja.

Problemas entre Shakira y la suegra

Este problema ya es pasado, una vez firmada, la ruptura y el acuerdo de custodia (poco beneficioso para Piqué), pero ahora el problema que tiene el exjugador del fútbol club Barcelona es la pésima relación que mantiene Shakira con su madre, Monserrat Bernabéu. « ahora discuten continuamente por el trato que reciben los niños y se ponen trampas el uno al otro y que no quiere que Shakira sepa que su madre, Montserrat Bernabéu, lleva a veces a sus nietos a las extraescolares, así que a veces sale de casa con los pequeños y hace el intercambio de los niños con su madre, para que no lo vea Shakira», completa la información.

El resultado de todo este lío es que Piqué decía que Shakira era una intensa y por eso dejó de estar enamorado de ella. Después, o mientras tanto, aparecía una joven, Clara Chía Martí, a la que Riqui Puig juntó con Gerard y ella no debía ser tan intensa como Shakira, por lo que el todavía entonces futbolista del Barcelona se enamoró de ella, acertando, ya que aún siguen juntos y cada vez están más consolidados, por mucho que pese en el fandom de Shakira.