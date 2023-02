Clara Chía hundida tras el revelador secreto de Shakira

Shakira ha acabado de hundir a Clara Chía después de que cantará a los 4 vientos un revelador secreto que le afectaba de lleno. La veinteañera ha tenido que afrontar una segunda canción en la que se revelan secretos nunca vistos de la relación entre Gerard Piqué y Shakira. La cantante colombiana ha decidido airear esos secretos de la mano de una segunda canción que se ha convertido en una de las más dolorosas para Clara Chía. Lo que revela la letra de esta canción ha dejado al mundo en shock y a Chía sin poder apenas dormir.

El revelador secreto de Shakira hunde a Clara Chía

Clara Chía pasa unos días complicados en los que ha tenido que sacar fuerzas después de una segunda canción en la que se desvelan algunos secretos. Shakira ha sido la encargada de dejar salir algunas palabras que se han convertido en excepcionales, han golpeado de lleno a una pareja que apenas acaba de empezar.

La que fue mujer de Gerard Piqué está dispuesta a luchar con su música. Además de llevarse una buena cantidad de dinero, por su trabajo, también se ha quedado a gusto con una canción que ha dejado a la joven veinteañera en un estado del que le costará recuperarse. Chía ha tenido que escuchar al igual que millones de personas en unas horas qué hace Piqué con su ex pareja.

Al parecer el que fue futbolista del F.C. Barcelona sigue viendo las historias de Shakira en redes sociales. Atendiendo también a sus fotos, Piqué no puede dejar de ver y de querer saber qué está haciendo la cantante en redes sociales. Es una mujer que le despierta interés, con lo que esto supone más de una pelea con su pareja actual.

Tal como dice en la canción: “Me estás viendo las stories de Instagram, me das like a las fotos, quieres volver, ya lo suponía, tú quieres volver, se te nota, si ella supiera que me buscas todavía”. Además de verla en redes sociales, también quiere que vuelvan a estar juntos, ya sea por sus hijos o porque la echa de menos.

Shakira ha acabado de hundir a la joven Clara Chía que vuelve a tener datos sobre la forma en la que se comporta su pareja cuando ella no está. Gerard Piqué ha sido pillado por una Shakira atenta a sus movimientos.