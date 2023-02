Clara Chía, vetada: se filtra la exigencia que Shakira ha impuesto a Piqué

¿Por qué todo el mundo está hablando de Clara Chía? La catalana se ha convertido en la mujer más buscada de momento. Ha tenido que despedirse forzosamente de su anonimato. A pesar de que insinúen lo contrario, no está nada cómoda con esta situación. Nunca ha buscado llamar la atención de la prensa, al menos eso es lo que defiende su entorno.

Shakira no confía en las buenas intenciones de Clara, por eso le ha vetado. No quiere verla en su casa y también le ha prohibido que pase tiempo con sus hijos, Milan y Sasha. Está dispuesta a hacer cualquier cosa para vengarse de la joven. Gerard Piqué se ha dado cuenta de que el conflicto no tiene solución y ha dejado de insistir para intentar no tener más problemas. Por eso siempre que va a buscar a sus niños a casa de la cantante lo hace sin la compañía de Clara.

Gerard Piqué vuelve a dar la cara por su novia

La separación de Gerard Piqué y Shakira sigue generando titulares bastante jugosos. Ya han llegado a un acuerdo, pero todavía hay flecos sueltos y la cantante está aprovechándose de los mismos. De momento ha vetado a Clara en su vivienda. Entiende que Piqué quiera rehacer su vida sentimental, pero no consentirá que la catalana pise su domicilio. El antiguo jugador de fútbol se ha sentido ofendido con esta prohibición y a decidido que él tampoco pasará a la casa de Shakira.

Las últimas imágenes demuestran que Piqué ha cumplido con sus advertencias. Le han grabado en su antiguo domicilio familiar, pero en la puerta, no ha entrado. Allí ha esperado a que le entregasen a sus hijos para pasar unas horas con ellos y ha vuelto a cumplir con los deseos de Shakira. Los vídeos que han salido publicados demuestran que los niños no tienen ningún tipo de contacto con Clara Chía. Todo hace pensar que esta medida se extenderá en el tiempo.

Clara Chía ha recibido nuevos ataques

Clara se mantiene en silencio. Nunca ha contestado a Shakira. Según ha salido publicado, le han ofrecido mucho dinero por dar su versión de los hechos. Sin embargo, ha pensado que lo más inteligente es rechazar todas las propuestas. En estos momentos la economía no es un problema para ella, pero sí lo es su situación mediática. La artista colombiana tiene fans en todo el mundo, fans que se han unido para convertir a Chía en una auténtica villana.

Las informaciones contradictorias. Por un lado hay quien dice que Clara nunca ha provocado a Shakira. El problema es que otros periodistas aseguran que el comportamiento de la joven no ha sido bueno. En este sentido hay un gran misterio, tampoco han dado ninguna noticia concreta. Solamente han asegurado que Clara aprovechaba los conciertos de Shakira para entrar en su casa y estar cerca de Piqué.

Clara ya ha estado en casa de Shakira

El programa Socialité, presentado por María Patiño, fue el primer medio en confirmar los rumores. Clara Chía, según cuentan, tenía controlado el calendario laboral de Shakira y aprovechaba sus ausencias para entrar en su vivienda. Hay imágenes que lo demuestran. La cantante se dio cuenta porque le empezó a faltar comida, comida que Piqué detestaba, así que él no la había consumido.