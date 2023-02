La entrevista más esperada de Shakira llegó y con ella, como no podía ser de otra forma, vienen de la mano las polémicas hacia Gerard Piqué y Clara Chía Martí. En el transcurso de la charla que tuvo lugar en Barcelona para la televisión de México se repasaron muchos temas, pero no se quiso –no se podía eludir– evitar el personal, con el que la cantante colombiana se sinceró y con una buena indirecta citó a la actual novia de su ex pareja y padre de sus hijos.

Shakira reconoce en su entrevista que continúa pasando por un momento difícil debido a la separación de Piqué y a todo el escándalo mediático que ha rodeado a esta situación. «Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no sólo para mí, sino también para mis hijos», comentaba Shakira, haciendo referencia a Milan y Sasha, de diez y ocho años y que son otras dos víctimas del proceso de divorcio entre la artista y Gerard Piqué.

En este tramo de la charla en el Canal de las Estrellas de México, en un programa conducido por el presentador Enrique Acevedo, Shakira mandó una indirecta a Clara Chía Martí al referirse a ella, sin mencionarla, cuando comentó que las mujeres se encuentran «en un momento clave» en estos años. La intérprete de Te Felicito y del reciente éxito TQG, junto a Karol G, utilizó una frase de la que fuera secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, para atacar a Clara.

«Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras», espetó en un momento dado, una frase que parecía planeada y que, aunque no lo confirmó, se trata de un claro ataque a la mujer que actualmente se encuentra en una relación con Gerard Piqué y que habría sido el motivo principal de la ruptura que mantiene muy tocada a Shakira, en parte por ella, pero también por el sufrimiento que viven sus hijos.

Shakira, más fuerte por sus hijos

Preguntada por sus canciones y la letra punzante hacia Clara Chía Martí y hacia Gerard Piqué, Shakira aseguró que «lo contrario de la depresión es la expresión», y continuó su análisis de la situación que le toca vivir asegurando que pese a todo, tiene la situación controlada y que debe sacar su mejor cara por el bien de sus hijos Milan y Sasha. «Dependo de mí misma, tengo dos niños y tengo que ser una leona por ellos. Hay que tolerar la frustración, hay que cosas que no salen como uno quiere», finalizaba la colombiana, en una entrevista que tras apenas horas de publicación ya ha dado la vuelta al mundo