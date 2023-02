Shakira vuelve a hacer una de las suyas y carga otra vez contra su suegra

Con todo lo que está triunfando en su carrera artística, Shakira no puede dejar de lado y centrarse sólo en ello. La culpa de esto la tiene Gerard Piqué, quien se separó de la cantante colombiana y la dejó muy tocada, a lo que ella ha decidido tomársela por su cuenta y vengarse en contra de una de las personas que más quiere el ex jugador del Fútbol Club Barcelona: su madre. Montserrat Bernabéu y el padre de Piqué, Joan, viven en la casa de al lado de Shakira, y esta no ha dudado en volver a molestarles con una estrategia que ya utilizó en el pasado más reciente.

Shakira habría decidido volver a colocar a la famosa bruja que tenía en casa en la terraza, mirando a casa de los que fueran sus suegros, en propósito de apartar las malas vibraciones de ella. Todo lo negativo que hay actualmente en la vida de la intérprete de Te Felicito, Monotonía y el reciente éxito TQG –en colaboración con Karol G– responden a su ex, al padre de sus hijos, y la manera de vengarse es lanzar esta bruja en dirección a casa de su suegra.

Se desconoce si hablamos del mismo muñeco que ya colocó ahí Shakira tiempo atrás, y es que los rumores llevaron a pensar que el temporal, en aquel caso de fuertes vientos, había volado a la bruja hasta el jardín de Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, dejando a la colombiana sin juguete y a los ex suegros de esta con un susto de muerte. Sin embargo, o Shakira ha recuperado el muñeco o ha comprado otro para que vuelva a apartarle de todo lo que tenga que ver con el novio de Clara Chía Martí.

Según imágenes que publica Europa Press, el mismo medio que cazó a Clara Chía y a Piqué por las calles de Barcelona, vacile indecente incluido al reportero, la bruja está de nuevo en lo alto de la casa de Shakira, en una de las terrazas de la mansión de Espulgas de Llobregat en la que residieron la colombiana y Piqué cuando eran pareja y en la que ahora lo hace ella sola junto a Milan y Sasha, en espera de que la salud de William Mebarak, padre de la cantante, mejore y puedan irse a vivir a Miami, como es su deseo.

La bruja y la suegra de Shakira

Fue a comienzos de enero cuando comenzó toda la polémica en torno a la bruja, pero ni ahí se supo realmente cuál era el propósito de Shakira, o más bien si este es dañar a Gerard o hacerlo directamente sobre su ex suegra, con la que mantenía una gran relación en el tiempo en que ella y Gerard estaban enamorados, pero que ahora se ha convertido en una enemiga más contra todo lo que lleve el sello Piqué. Seguramente nunca tengamos la respuesta, así que sólo queda esperar cuánto tiempo se queda esta vez la bruja mirando, mientras Shakira compone temas y sigue lanzando dardos a Piqué y a su joven novia, Clara Chía Martí.