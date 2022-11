La enfermedad de Clara Chía que arruinó todo con Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué están en el foco de la actualidad desde que anunciaron su separación. El acuerdo de divorcio entre la cantante y el ex futoblista, la custodia de los niños y la historia de amor del futbolista con Clara Chía no paran de avivar los rumores sobre cómo está gestionando este problema la ex pareja. La peineta, o supuesta peineta de la colombiana al ex futbolista del Fútbol Club Barcelona es uno de los episodios más vistos de la última semana, pero Piqué parece pasar del tema y centrarse en su relación con Clara Chía Martí, con la que tuvo un problema imprevisto en una de las últimas citas entre ambos.

Gerard Piqué y Clara Chía se han dejado ver en varias ocasiones en las calles de Barcelona y una de sus últimas citas ha sido fotografiada por los periodistas, que no han dejado de perseguirles desde que saliera a la luz su relación. Pero una de las que más ha llamado la atención fue la cena que tuvieron en un restaurante japonés: Piqué y Chía tuvieron que abandonar de manera abrupta el local en un gesto que nadie esperaba.

Los dos famosos estaban siendo seguidos y, por tanto, a la salida se encontraban varios fotógrafos esperando a conectar con la instantánea deseada, o el vídeo deseado, en caso de los periodistas. La sorpresa para todos fue la salida temprana de Gerard Piqué y de Clara Chía Martí del restaurante, en lo que algunos llegaron a adelantar como un conato de discusión entre los protagonistas.

Sin embargo, tal y como informan varios medios especializados, el problema no habría sido una disputa dialéctica entre ambos miembros de la pareja, si no un problema de salud, inesperado y desafortunado, de Clara Chía Martí, que había obligado a ambos a marcharse antes de tiempo y sin acabar la cena.

Clara Chía se habría encontrado mal durante la velada y finalmente un problema estomacal la habría obligado a dejar de cenar, lo que hizo que tanto ella como Piqué tomaran la decisión de abandonar el restaurante japonés en el que se encontraban antes de tiempo. Hasta la fecha, no se había visto a la pareja discutir en público en ningún momento, si no que las muestras habían sido todo lo contrario, por lo que la explicación parece mucho más lógica que lo que traían los primeros rumores sobre lo sucedido.

Las imágenes dejan ver a una Clara Chía desconcertada, seguramente por el problema de salud sufrido, mientras que Piqué se encuentra en todo momento a su lado y también con rostro de duda, preguntándole a su pareja por su estado de salud. Estos gestos fueron en primera instancia confundidos con una posible pelea de pareja, en plena calle de Barcelona, pero lejos de vivir la primera crisis entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué, lo que parece que sucedió fue un desafortunado problema estomacal que obligó al futbolista y a la joven de 23 años a marcharse a casa antes de tiempo.