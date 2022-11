En la empresa de Piqué todos están hartos de la ‘diva’ Clara Chía y ya echan de menos a Shakira

Clara Chía conoció a Gerard Piqué al empezar a trabajar en una empresa Kosmos propiedad del que fue jugador de fútbol. Un lugar en el que Chía no tiene muchos amigos desde que se hizo oficial la separación de Shakira. Un secreto a voces es que la llegada de Clara Chía fue el detonante que puso punto y final a un matrimonio que ya hacía aguas. Desde entonces el papel de Clara ha ido en aumento en la vida de Piqué y en la empresa en la que sigue trabajando.

Todos los de la empresa de Piqué están ya hartos de la ‘diva’ Clara Chía

La actual pareja de Piqué es Clara Chía. Poco se sabe de esta joven que es 10 años menor que su pareja y por lo tanto 20 menor que Shakira. Además de la diferencia de edad, también parece existir una diferencia de carácter. La humildad de una artista internacional contrasta con el papel de ‘diva’ que ejerce Clara.

Chía ejerce de Shakira sin serlo. Se ha convertido en la sombra de su pareja, a sus 23 años ha conseguido un trabajo fijo en una empresa importante de Barcelona y también una relación estable. Piqué le abrió las puertas de Kosmos, la empresa en la que actualmente sigue trabajando, aunque no de la misma forma que antes.

Madrugar, recorrer Barcelona y personarse en la oficina en la que está ubicada la empresa de Gerard Piqué, era algo que Clara hacía todos los días. La joven que había empezado ilusionada y entregada en su nuevo trabajo no estaría tan centrada en su carrera como hace unas semanas. Antes de que se conociera su relación con Piqué, el trato con sus compañeros era muy distinto.

Ahora ya no debe ni acudir al trabajo. La presión mediática ha hecho que Chía se queden en casa y empiece a teletrabajar, haciendo su propio horario. Algo, que solo se le permite a ella y no a los otros miembros del equipo, que prefieren no opinar sobre el trato de favor que se le hace a la pareja de su jefe.

Más allá del trabajo Clara Chía y Gerard Piqué se han convertido en la pareja del momento en Barcelona, se les ve juntos y felices. Con lo cual, parece que el cambio de Shakira a Clara, al menos para Piqué ha sido de lo más favorable.