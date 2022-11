La auténtica verdad detrás de la ‘peineta’ de Shakira a Piqué

Ya habían llegado a un acuerdo de divorcio, con ambos con proposición de vivir en ciudades y países distintos e incluso con los niños convencidos de cambiar su residencia a Miami para marcharse de España junto a su madre. Sin embargo, el culebrón que protagonizan Shakira y Piqué no ha finalizado y vivió su último capítulo en el partido de beisbol del hijo mayor de la pareja, Milan, con una peineta de la cantante colombiana a su ex pareja que ha dado mucho que hablar y que podría no haber sido como captaron las cámaras.

Antes del partido, todo normal. La ex pareja llegó por separado a la cita, donde lo importante era seguir las evoluciones del pequeño Milan. Piqué arribó al campo de juego junto a sus padres y a los dos niños, quienes en ese momento eran responsabilidad suya. Shakira, por su parte, lo hizo con su hermano Tonino y unos amigos, con el mismo propósito de disfrutar el partido, pero en un momento dado, la cantante de ‘Monotonía’ atisbó en la grada de enfrente a Piqué y le dedicó lo que parecía ser una peineta, mientras se rascaba disimuladamente el ojo derecho.

Sin embargo, en un análisis más exhaustivo si cabe de la jugada, en el programa Socialité desvelaban la peineta y todos los entresijos de esta. «Vemos claramente cómo Shakira levanta el dedo para hacer una ‘peineta’ y todo indica que va dirigida a su ex, que se encuentra en el campo en ese momento», comentaban en el show de actualidad de Mediaset. «Baja la mano para ser más sutil y finge que se rasca un ojo con el dedo de en medio bien erguido. Mantiene esta peineta durante varios segundos y se va con cara de absoluto orgullo», analizaron.

Las redes sociales comenzaron a llenarse con el vídeo y con comentarios al respecto, positivos o negativos según el bando en que se encontrasen dentro del culebrón. Hubo algunos que hicieron dudar sobre el gesto de Shakira, diciendo que no era una peineta. A estos comentarios responde ahora el periodista Marc Leirado, quien fue testigo en directo de lo sucedido en el partido de beisbol de Milan Piqué.

Según informa el periodista, Gerard no tenía previsto que Shakira acudiese al partido, mientras que él estaba claro que iría pues los niños estaban con él en ese momento. La colombiana en principio habría dicho que no tenía intención de asistir, pero finalmente fue, colocándose lejos de Piqué de cara a visualizar el juego. La presencia de Shakira habría sido estratégica, no sólo para ver el partido de Milan, sino para llamar la atención de Piqué. «Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué, así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, como opinan algunos porque ella siempre ha sido muy amable con los medios», explicó Leirado. «Shakira se ha puesto cerca de Piqué, pero luego se ha ido al otro lado», completó, sobre la posición de Shakira, que habría sido cambiada para dedicarle la famosa peineta a Piqué y que este le viera desde el otro lado del campo.

La otra versión de los hechos es que Shakira hizo la peineta, pero no se la dedicó a Piqué, al menos directamente. Habrían sido los fotógrafos, presentes en el partido y que también han ‘perseguido’ en las últimas semanas a la colombiana en pos de lograr la instantánea definitiva, los receptores de tal gesto por parte de la cantante. Es una vía alternativa que no hay que descartar pero que nunca, salvo declaración pública de Shakira, se llegará a conocer.