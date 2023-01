El dineral que le ha costado a Isabel Preysler operarse la nariz

Isabel Preysler es una amante de las operaciones estéticas que ha decidido operarse la nariz pagando un dineral, consiguiendo los mejores resultados posibles. Aunque no lo parezca esta mujer tiene 71 años, pero podría pasar por la hermana de Tamara o Ana, sus hijas. Las tres forman un trío de bellezas que tienen como guía a una madre que siempre se ha cuidado mucho. Una de las mujeres más elegantes de nuestro país que no duda en pasar por el quirófano para mostrar su mejor cara, su último retoque no dejará indiferente a nadie.

Isabel Preysler ha pagado un dineral por operarse la nariz

En el programa ‘Viva la vida’ de Emma García se apuntó a que la belleza de Isabel Preysler tiene un precio de unos 90.000 euros. Luchar contra el paso del tiempo no es nada fácil, con lo cual, esta mujer no habría dudado en buscar los mejores especialistas para ponerse en sus manos y conseguir el rostro y el cuerpo deseado.

El ejercicio físico y una dieta que se adapte a las necesidades de esta socialité, más el cuidado diario de las mejores cremas consiguen un cuerpo cuidado a sus años. En cuanto al rostro ha necesitado más de una intervención, totalmente aceptada y reconocida para mostrar su mejor cara al mundo. La belleza natural de esta mujer es innegable.

Las tablas de la Preysler no evitan que su nariz tenga un precio de 21.000 euros. Se ha sometido a tres intervenciones hasta conseguir el tamaño y la forma deseada que encaja perfectamente con su rostro. Hasta tres rinoplastias han sido necesarias para llegar a la perfección que exige esta mujer.

Esta cantidad de dinero le permite a Isabel seguir luciendo como una jovencita. Además del relleno en los labios o los lifting faciales que han logrado que su lucha contra el tiempo se vea en el espejo. Después de que su relación con Mario Vargas Llosa terminará sigue apostando por el amor y no renuncia a volver a enamorarse.

A sus 71 años tiene la apariencia de una mujer mucho más joven y su última operación para conseguir una nariz de modelo es una prueba más de lo que puede hacer la cirugía estética por una mujer como ella. La belleza de la Preysler tiene un precio, pero los resultados saltan a la vista en cada una de sus intervenciones públicas.