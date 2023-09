Desvelan por fin dónde vive la princesa Charlene de Mónaco

Hace años Charlene de Mónaco se ganó el sobrenombre de “la princesa triste” porque su relación con la Casa Real era bastante extraña. Hizo un viaje a Sudáfrica, contrajo una grave infección y estuvo seis meses alejada del Principado. Fue entonces cuando comenzaron los rumores de crisis. Fuentes cercanas aseguraron que la exnadadora quería separarse, pero que no podía hacerlo porque tiene dos hijos con Alberto II. Este último ha estado guardando silencio hasta hace poco. Cansado de los rumores, el soberano ha desvelado cuál es la verdad y dónde está viviendo su mujer.

Todo empezó por una información que se filtró en Mónaco y ha ido ganando peso poco a poco. La prensa no localizaba a Charlene y se ausentó de varios actos oficiales, por eso se empezó a decir que estaba fuera del país. Este verano se dejó ver en un yate con Alberto II y con sus dos hijos, pero supuestamente cunado terminaron las vacaciones se instaló en otra vivienda. Hasta la fecha no ha habido una versión oficial, por eso ha habido tantas sospechas y especulaciones.

Alberto de Mónaco rompe su silencio

Alberto de Mónaco ha hablado alto y claro sobre este asunto. Lo primero que ha hecho ha sido recordar que su mujer ha tenido unos problemas de salud bastante serios. Los médicos le recomendaron que se alejase del foco público y eso es justo lo que hizo, por eso no ha estado en algunos eventos oficiales. El soberano promete que su matrimonio no corre ningún peligro y reconoce que estas informaciones le han hecho daño, por eso ha tardado tanto tiempo en manifestarse.

“Charlene está siempre a mi lado”, ha empezado diciendo en una entrevista que ha dado en ‘Il Corriere della sera’. Es la primera vez que habla tan claro de este asunto. Ha dado un paso adelante que era muy necesario, pues cada vez había más rumores encima de la mesa. Por fin ha aclarado que la princesa está viviendo con el, a pesar de que tenga una agenda institucional diferente.

El soberano explica los problemas de Charlene

La princesa Charlene contrajo una fuerte infección otorrinolaringológica. Estuvo medio año alejada de la vida pública, incluso de sus hijos y de su marido porque todo sucedió en Sudáfrica y no podía regresar a Mónaco. “Cuando regresó de ese viaje también tuvo dificultades, pero ahora, gracias a Dios, ha pasado y siempre está a mi lado. Ella me apoya al frente del Principado. No estamos 24 horas pegados el uno al otro, también somos una pareja de trabajo y el trabajo a veces solo nos permite vernos al final de una larga jornada llena de citas”, explica en el medio citado anteriormente.

La princesa no está viviendo fuera de Mónaco

Alberto II insiste en que su familia está más unida que nunca y asegura que Charlene está educando muy bien a los hijos que tienen en común: los mellizos Jacques y Gabriella. “También hay un papel para mi pequeña en el Mónaco del mañana. Su hermano Jacques la necesitará. Ella también asumirá la responsabilidad, como yo siempre me he apoyado en mis hermanas Carolina y Estefanía. No puedo hacerlo todo, así que los compromisos en una Familia Real deben ser compartidos”.