La declaración más surrealista de Marta López Álamo sobre Laura Matamoros: «Soy su madrastra»

Marta López Álamo se ha convertido en una de las modelos más cotizadas del momento desde que se casó con Kiko Matamoros, el colaborador que hace unos años triunfaba en Telecinco. En las últimas horas ha hecho unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y que han situado a Laura Matamoros en el centro de la noticia. Recordemos que esta última es una de las concursantes de ‘Supervivientes 2024’. La audiencia decidió expulsarla del concurso, pero la organización del programa ha anunciado una repesca y el público le ha dado una segunda oportunidad. Laura se ha referido a Marta como «mi madrastra», detalle que ha llamado mucho la atención.

«¿Te ha molestado?», le han preguntado a la mujer de Kiko Matamoros durante su última aparición pública. «¿Por qué? Soy su madrastra, aunque no me comporto así», ha respondido. Marta prefiere estar lejos de la crónica social. Ha rechazado muchas ofertas de Telecinco para estar centrada en su trayectoria como influencer, por eso apoya el comentario que ha hecho Laura. La joven ha arremetido contra todos aquellos que le critican por ser hija de Kiko Matamoros, pues cree que muchos famosos llegan a la tele por tener familiares famosos. Defiende que ella no les la única que está en esta situación.

Marta López le ha dado la razón. Ha abierto una caja de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y ha dado la cara por la superviviente. «Dijo que todas somos algo de… Ella ‘hija de’, la otra ‘amiga de’, la de más allá, ‘prima de’, o ‘hermana de’. Muchas somos algo en redes sociales. La mayoría por familia o por amistad». Después ha dejado claro que tiene mucho mérito, pues ha conseguido grandes cosas en las redes sociales y Kiko Matamoros no está detrás de ella para abrirle ninguna puerta.

Así se lleva Marta con los hijos de Kiko Matamoros

Marta López Álamo insiste en que los hijos de Kiko Matamoros son grandes amigos para ella, sobre todo por la edad. Les considera familia y disfruta de una relación muy especial con todos, menos con Anita. Con ella sucedió algo hace unos años que todavía no está resuelto y todo hace pensar que el misterio nunca terminará de esclarecerse. Marta y Ana se llevaban muy bien, de hecho hay fotografías de ellas juntas, pero Makoke se incorporó a la ecuación y comenzaron los problemas.

Makoke asegura que Marta López está intentando dinamitar su carrera profesional. Sin embargo, la mujer de Kiko insiste en que es su enemiga la que está obsesionada con torpedear su éxito en las redes sociales, de hecho en su día le vetó de la peluquería de Lorena Morlote, una esteticista que ha coincidido con Laura Matamoros dentro de ‘Supervivientes’. Marta insiste en que los hijos de Kiko Matamoros le llaman madrastra «de cachondeo», hasta ese punto llega la buena conexión que tiene con ellos. «Para mí son como amigos y los quiero, porque para mí son familia. No creo que haya que tomarlo todo a la tremenda».

El gran apoyo de Laura Matamoros

Laura Matamoros ha estado en la cuerda floja. La influencer perdió su puesto en ‘Supervivientes’, pero la audiencia le ha repescado y le ha dado la oportunidad de empezar una nueva etapa dentro del concurso. En parte ha conseguido esta oportunidad gracias a Marta, quien se movilizó en sus redes sociales para conseguir votos. «Laura tiene que volver al concurso, merece unificarse y los demás van ya comidos y con información de fuera. Guste más o guste menos, es auténtica […] Se merece ser ella la repescada. Que mueva el avispero y demuestre lo crack que es», escribió.

Kiko Matamoros ha hecho lo mismo que su mujer. A pesar de que ya no trabaja en la pequeña pantalla, sigue teniendo bastante influencia mediática y les pidió a sus seguidores que arropasen a Laura Matamoros. La joven se quedará en Honduras un tiempo, pero debe demostrar que está a la altura de las circunstancias y que la audiencia no se ha equivocado al repescarla. Recordemos que Laura estuvo en una edición anterior de ‘Supervivientes’, así que sabe mejor que nadie cómo funciona el concurso.

Marta y Kiko están apoyando a la influencer, pero este respaldo no es suficiente. La joven Matamoros debe empezar a crear otras tramas en Honduras, pues ya le están acusando de estar forzando una aventura con Kiko Jiménez para llamar la atención de los espectadores. Son muchos los que piensan que quiere acercarse a él para que el público crea que tienen un romance. El problema es que Jiménez está saliendo con Sofía Suescun, es quien no pierde detalle de esta historia. Sofía ha señalado a Laura públicamente y le ha acusado de estar aprovechándose de su novio.