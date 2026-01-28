Una concursante de ‘OT’ carga contra David Bisbal y habla del fin de su amistad

Vega ha roto su silencio sobre una de las relaciones más significativas de su trayectoria profesional. La cantautora cordobesa, que alcanzó la popularidad en la segunda edición de Operación Triunfo en 2002, ha cargado con dureza contra David Bisbal y ha confirmado el final de una amistad que durante años estuvo estrechamente ligada a la creación artística. Lo ha hecho desde sus redes sociales, con un discurso contundente, en el que revisa episodios clave de su carrera y deja entrever una fractura profunda tanto en lo personal como en lo profesional.

Las palabras de Vega no han pasado desapercibidas, sobre todo por el peso simbólico que tiene su vínculo con el cantante almeriense. A lo largo de los años, la compositora escribió hasta seis canciones para Bisbal, algunas de ellas incluidas en discos clave de su discografía. Temas como No amanece, Culpable o El ruido forman parte de ese legado compartido, una colaboración que, según ella misma ha reconocido, hoy se observa desde la distancia y con un poso amargo.

La amistad ha estallado

La relación entre Vega y David Bisbal se construyó, en buena medida, desde la música. Ambos surgieron del mismo fenómeno televisivo, aunque tomaron caminos artísticos muy distintos, y durante un tiempo encontraron un punto de encuentro en la composición. Vega, nominada en dos ocasiones al Grammy Latino y reconocida por su independencia creativa, aportó su mirada a canciones que Bisbal llevó al gran público, consolidando su perfil como uno de los artistas españoles más internacionales.

Ese trabajo conjunto no fue menor ni anecdótico. La propia Vega ha recordado que llegó a firmar hasta seis canciones para el almeriense, un dato que subraya la relevancia de su aportación en una etapa concreta de su carrera. Sin embargo, lo que en su momento fue una alianza artística fructífera parece haberse convertido con el tiempo en una fuente de desencanto, especialmente por la gestión de la autoría y el lugar que, según la compositora, se le otorgó a su trabajo.

En una de las publicaciones que ha compartido, Vega rescata incluso un fragmento de El ruido, canción que interpretaron juntos en su día. Ese gesto, lejos de ser nostálgico, sirve como punto de partida para una reflexión más amplia sobre el reconocimiento, el poder y las dinámicas que se generan en la industria musical.

Las polémicas declaraciones de Vega

El tono de las palabras de Vega es directo y poco habitual en un entorno donde las rupturas suelen resolverse con silencios prolongados. Al referirse a Bisbal, lo hace explícitamente en pasado, subrayando que se trata de una amistad ya extinguida. «Cuando mi obsesión por los pasillos y el silencio se convirtió en canción y el que fue un amigo me dio mi lugar y por primera y última vez dijo ‘tu canción’», escribe al recordar aquel momento compartido sobre el escenario.

A partir de ahí, el relato adquiere un cariz mucho más crítico. «Nunca más fueron mías. Pasaron a ser suyas. Esa y otras tantas», afirma, en una frase que ha generado numerosas interpretaciones sobre la pérdida de control creativo y el reconocimiento de la autoría. Vega no entra en detalles contractuales ni menciona episodios concretos, pero sí deja claro que el resultado de esa colaboración no fue el que ella esperaba ni el que considera justo.

La compositora va más allá y vincula el deterioro de la relación personal con su posición dentro del repertorio del artista. «Una amistad diluida porque me convertí en alguien incómoda en su repertorio», señala, apuntando a un distanciamiento progresivo que habría tenido su origen en decisiones profesionales.

La reflexión de Vega

Uno de los aspectos más llamativos del mensaje de Vega es la reflexión que hace sobre el papel de las mujeres en la industria musical. Sin mencionar directamente a Bisbal en este punto, introduce conceptos como el poder, la figura de los mentores y lo que ella denomina «artes oscuras», una expresión que sugiere dinámicas poco transparentes. «Una mujer que no cede nunca, efectivamente, es un problema para muchos», concluye.

Este posicionamiento conecta con una línea de discurso que Vega ha defendido a lo largo de su carrera, marcada por la independencia, la autogestión y una distancia consciente respecto a los grandes engranajes de la industria. Su testimonio, más que un ajuste de cuentas personal, parece plantear una crítica estructural sobre cómo se gestionan las autorías, el reconocimiento y el poder cuando confluyen grandes nombres y trayectorias desiguales.

Por ahora, Vega ha dejado claro que su relato no busca reavivar viejas polémicas, sino situar su experiencia en un contexto más amplio. Lo que para muchos fue una colaboración exitosa, para ella representa también una historia de pérdida y desencuentro. Una historia que, dos décadas después de Operación Triunfo, vuelve a poner sobre la mesa las tensiones que atraviesan la música cuando el éxito y la autoría no caminan de la mano.