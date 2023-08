Un compañero de José Luis Gil cuenta la última hora sobre su estado de salud

¿Cómo se encuentra José Luis Gil y por qué hay mucha gente que no quiere hablar de él? Lo cierto es que su familia siempre ha levantado la bandera de la transparencia. Nadie del entorno ha ocultado información, todo lo contrario. Su hija ha usado las redes para contar cómo se encuentra el artista y cómo esta siendo su evolución. Llevamos un tiempo sin saber nada de él, pero hay una explicación: no ha habido ningún cambio significativo. El actor está centrado en su proceso de recuperación y ha confiado en los mejores para poder retomar su vida cotidiana lo antes posible.

José Luis Gil es uno de los mejores actores del país. El público joven le recuerda por su participación en ‘La que se avecina’, pero detrás de él hay una carrera formidable. Lo cierto es que ha conseguido algo realmente complicado: que todos sus compañeros guarden un recuerdo fantástico. Un artista muy famoso ha roto su silencio sobre este tema y ha aclarado varias dudas. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta que José Luis es respetado por todos. Las informaciones que se transmiten están cargadas de cariño.

El compañero de José Luis Gil ha hablado

El 4 de noviembre de 2021 es una fecha que la familia y el entorno de José Luis Gil no podrá olvidar nunca. Aquel día le dio el ictus. ¿Qué ha pasado desde entonces? Está recuperándose y haciendo una serie de ejercicios, pero todavía le queda camino por recorrer. Eso sí: mejora poco a poco y cada vez está más cerca de retomar su carrera, que es su verdadera ilusión. El actor Fernando Tejero, uno de sus compañeros de ‘La que se avecina’ ha hablado muy claro sobre este tema.

Recordemos que Fernando conoce muy bien a José Luis. No solamente han compartido serie en ‘La que se avecina’, antes de esto trabajaban en ‘Aquí no hay quien viva’ y los personajes que interpretaban tenían muchas escenas en común. Los artistas disfrutan de una relación estupenda fuera de cámaras. Tejero está muy pendiente de su recuperación, por sus últimas palabras son tan importantes.

Las palabras de Fernando Tejero

Fernando Tejero se ha pronunciado sobre la recuperación de José Luis Gil: “Bueno, ahí sigue el hombre. El proceso está siendo lento, pero yo creo que va mejorando”. De momento no estará en la nueva temporada de ‘La que se avecina’ y todo el mundo lo está notando mucho. Es más, los hermanos Caballero, directores y creadores de la serie, aseguran que si hubieran sabido que José Luis no podía participar no hubieran más temporadas.

La hija de José Luis Gil juega un papel fundamental

La perdona que está pendiente de los medios, transmitiendo información y resolviendo dudas, es la hija de José Luis Gil. Fernando Tejero ha asegurado que él está en contacto con ella de forma constante para ver qué necesita su amigo, cómo se encuentra y ver en qué puede ayudar. “Tengo que ir a verle en breve porque ya hace tiempo que no le veo”, ha declarado recientemente. Todos sus compañeros están pendientes de él y en contacto con la familia.