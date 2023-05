Varapalo por lo último que se sabe sobre José Luis Gil

Las últimas noticias sobre José Luis Gil han hecho que el público empiece a sospechar. Cada vez hay más rumores, sobre todo desde que su mujer reapareció para recoger un precio en su nombre. Irene Gil, hija del actor, reconoció que “no está bien” y que su madre se había visto obligada a recibir el galardón. Desde entonces no se habla de otra cosa. ¿Cómo se encuentra realmente el protagonista de ‘La que se avecina’? La parte buena es que está muy bien acompañado. Desde el principio apostó por los mejores médicos y su familia siempre ha estado a su lado.

Carolina Montijano, mujer del actor, se ha subido al escenario para recoger un premio muy importante para la carrera de José Luis Gil. “Hoy no podía no venir, pero quería daros, a todos los que os habéis acordado de José Luis, las gracias en su nombre. En casa le vamos a decir todo el cariño que ha recibido por parte de todos los compañeros de doblaje. Es una pena que este premio no haya llegado a tiempo para recogerlo él y no la pesada de su mujer”, bromeó delante de todos los asistentes.

La recuperación funciona, pero es lenta

José Luis Gil es un actor muy querido, tanto dentro como fuera de los escenarios, por eso su familia está al pie del cañón e informando de todo. Gil siempre ha sido bastante reservado con su vida privada, pero estamos hablando de unas circunstancias muy concretas. Por eso su hija ejerce de portavoz y da información concreta sobre lo que está pasando. En su momento se confirmó que José Luis no iba a estar en la temporada 14 de ‘La que se avecina’, pero ahora se habla de que los directores “no pierden la esperanza”.

Irene no ha hablado de este tema todavía, pero lo terminará haciendo. De momento ha explicado el motivo por el que su padre no ha podido recoger su último premio. No quiere que haya más dudas encima de la mesa. “No está bien y no pudo recogerlo. Allí estuvo mi madre, la mejor representante, su mujer y además compañera de profesión”. Desveló que Carolina Montijano también es actriz de doblaje, al igual que más miembros de su familia.

La familia de José Luis Gil

La hija del actor ha asegurado que el último premio que ha recibido el actor era muy importante. Está relacionado con el mundo del doblaje, una profesión que comparten varios medios del clan. “En mi casa, mi abuela, mis padres y ahora mi hermana, son muchos los que han dedicado su vida al doblaje con vocación, con calidad y con mucho arte. ¡Qué bonito trabajo cuando se hace bien y menudo desastre cuando se hace mal!”, escribe en sus redes.

¿Cuándo regresará a ‘La que se avecina’?

José Luis Gil se recupera lento, pero lo importante es que no se detiene. El ictus que sufrió fue bastante fuerte y necesita estar tranquilo. Los directores de ‘La que se avecina’ están en permanente contacto con él para ver cuando puede regresar. De momento no estará en la temporada 14, pero no se ha perdido la esperanza.