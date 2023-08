Un actor de ‘Aquí no hay quien viva’ habla sobre un posible reencuentro

Hay series que pasan a la historia de la televisión y ‘Aquí no hay quien viva’ es una de ellas. La ficción está dirigida por Alberto y Laura, popularmente conocidos como los hermanos Caballeros. Son sobrinos de José Luis Moreno y han aprendido mucho del productor, por eso todo lo que hacen termina convirtiéndose en un éxito. ‘Aquí no hay quien viva’ se emitía en Antena 3, pero todo lo que tiene un principio tiene su final y el proyecto terminó. Los directores continuaron con el mismo en Telecinco, pero le pusieron otro nombre: ‘La que se avecina’. El único problema es que no invitaron a todos los actores.

Uno de los protagonistas de la serie de Antena 3 ha hablado y ha lanzado una bomba que nadie esperaba, pero que ha sido muy bien recibida. Cabe la posibilidad de que haya un reencuentro. Antes de desvelar quien ha hablado de este tema podemos tener en cuenta el contexto. Los reencuentros se están poniendo muy de moda y ya hay ficciones míticas que han pasado a la acción, como es el caso de ‘Los Serrano’ o ‘Upa Dance’. Esta última incluso la lanzado al mercado nuevos capítulos.

El protagonista de ‘Aquí no hay quien viva’ suelta la bomba

En ‘Aquí no hay quien viva’ todos los actores tenían su papel. De una forma u otra, cada uno encontró su hueco en el corazón del público, pero Daniel Guzmán siempre ha disfrutado de una posición especial. Recientemente ha acudido a un evento y le han preguntado por la posibilidad de que los hermanos Caballero retomen la serie organizando un reencuentro. Ha asegurado que le parecería estupendo, pero identifica un problema que no ha dejado pasar por alto y quiere compartir con el público.

Daniel Guzmán recuerda que algunos de sus compañeros de ‘Aquí no hay quien viva’, como Mariví Bilbao, han fallecido. Considera que ocupaban un papel fundamental en la serie y cree que sin ellos no sería lo mismo, pero sí. Reconoce que le haría ilusión y que sería un proyecto emocionante. ¿Se animarán Alberto y Laura Caballero a dar el paso final? Recordemos que están inmersos en las grabaciones de la nueva temporada de ‘La que se avecina’.

Las palabras de Daniel Guzmán

El actor ha hablado muy claro y se ha acordado de todos los compañeros que no podrían formar parte del reencuentro. “Sería muy bonito, sería maravilloso, lo que pasa que hay tantas personas que faltan ya que ya no sería lo mismo. Ese reencuentro sin Edu Gómez, ese reencuentro sin Emma Penella, sin Mariví Bilbao, luego José Luis se está recuperando poco a poco. Me gustaría que el reencuentro fuera con los que vivimos eso”. Ha tenido este gesto con ellos para demostrar que no se olvida de ninguno y que ellos son la verdadera esencia de ‘Aquí no hay quien viva’.

¿Habrá reencuentro?

Lo cierto es que sus últimas palabras han generado muchas dudas, pues ha dado a entender que en realidad sí hay una propuesta encima la mesa. “El reencuentro será maravilloso con los que estamos, pero se echará en falta a todas esas personas que hicieron realidad la serie, que ha sido un fenómeno social”, ha declarado. Daniel no olvida que muchos de sus compañeros no pueden participar y cree que sin ellos el éxito de la serie nunca hubiera sido el mismo.