El verdadero edificio de ‘Aquí no hay quien viva’ no está donde te contaron

‘Aquí no hay quien viva’ es una de las series más queridas de la televisión en España. Aunque hace casi dos décadas que llego a su fin, todo el mundo sigue recordándola con mucho cariño. Considerada una serie de culto, una de las principales preguntas que se plantean todos los fans de ‘Aquí no hay quien viva’ es dónde se encuentra el edificio en el que transcurría la serie. Un edificio de tres plantas, con dos pisos por planta, un ático, una portería y un local contiguo que hacía las veces de videoclub.

¿Dónde está el edificio de ‘Aquí no hay quien viva’?

Según la serie, la ubicación del edificio es Desengaño 21, una céntrica calle madrileña situada a escasos metros de la Gran Vía. Sin embargo, no llega hasta el número 21. Ahora bien, cerca de aquí sí que se encuentra el edificio en el que está inspirado el de ‘Aquí no hay quien viva’, en la calle Colón 14.

Pero aún así tampoco es la ubicación exacta. Si nos fijamos en la introducción, podemos observar que tiene otro edificio pegado justo a la derecha en el que hay dos carteles muy claros: «Hostal Cruz Sol» y «Hostal Santa Cruz». El «Hostal Cruz Sol» está ubicado en una plazuela cerca de la Plaza Mayor. Por lo tanto, si el edificio de ‘Aquí no hay quien viva’ existiera de verdad, técnicamente estaría situado aquí.

Ha sido Carlos Barnés quien ha compartido el vídeo explicando la ubicación del edificio de ‘Aquí no hay quien viva’ en TikTok. Los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: «Yo fui a un casting a la calle desengaño y cuando me dieron la dirección pensaba que era coña»; «Yo vivía en la calle desengaño pero en el número 3 en un apartamento en la cuarta planta»; «Son todos platós decorados que yo he estado trabajando montándolos».

Las mejores frases de la serie

«Y lo digo sin acritud, pero ¡lo digo!». Juan.

«¡Confiésalo todo Juan, o me caigo muerta aquí mismo!». Paloma.

«No le hagas caso, desde que la dejó Manolo está amargada» . Vicenta.

«¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase!». Concha.

«Qué mona va esta chica siempre». Marisa.

«Pero ¿quién se puede levantar a estas horas? A parte de Iñaki Gabilondo». Mauri.

«Me veré obligada a recurrir al socorrido mecanismo de mandarles a freír espárragos». Lucía.

«Un poquito de por favor». Emilio.