Las preocupantes palabras del colaborador de televisión más querido de España: «Me voy apagando»

La fama no dura para siempre y algunos colaboradores de televisión lo tienen en cuenta, pero a otros les cuesta mucho trabajo asumirlo. Lo que ha ocurrido con ‘Sálvame’ es un buen ejemplo. El programa ha cosechado unos datos de audiencia estupendos. El problema es que los nuevos directores de Mediaset quieren cambiar los contenidos por programas que tengan otro estilo y han cancelado el proyecto. De esto sabe mucho el protagonista de nuestra noticia. Forma parte de la historia de la pequeña pantalla, a pesar de que lleve un tiempo en un segundo plano.

El famoso colaborador que está en crisis

Estamos hablando del Padre Apeles, tertuliano y presentador de éxito en los 90. Lleva un tiempo alejado de la pequeña pantalla, aunque ahora ha regresado gracias a un programa que se emite en una televisión local. Para promocionar este espacio ha dado una entrevista muy sincera y ha reconocido que está atravesando una crisis personal. Reconoce que ya no es el mismo, tiene menos energía y esa es una de las razones por las que rechaza algunas ofertas televisivas. Sin embargo, quiere seguir en el medio porque, según cuenta, siempre le ha apasionado entretener a la audiencia.

El Padre Apeles insiste en algo: continúa ejerciendo de presentador y colaborador, pero de forma puntual porque su fuerza ya no es la misma. “Estoy prácticamente jubilado, me falla la memoria, me cuesta dormir, levantarme de la cama. Vamos, que me voy apagando poco a poco. Se me olvidan los nombres, me cuesta mucho concentrarme y recordar las cosas”. Después ha admitido que es una persona pesimista. “Siempre lo he sido. Toda la vida”.

El nuevo programa del Padre Apeles

A pesar de que está cerca de la jubilación, no quiere renunciar a la profesión que tantas alegrías le ha dado y está grabando un programa que puede verse en Cataluña y Baleares. Vive en Roma y le gusta tanto el proyecto que viaja a España solamente para grabar, después regresa a su ciudad porque allí tiene una vida más tranquila. Al menos eso es lo que ha explicado en su última entrevista. “Voy una vez al mes a Barcelona, al plató, y grabo todos los programas”. El espacio se emite en Canal 4.

El rostro televisivo más polémico de su generación asegura que ha aprendido mucho gracias a los profesionales con los que ha compartido plató, pero también tiene malos recuerdos. “Mi mejor recuerdo es el de mi paso por el programa ‘Moros y cristianos’ con Sardá y la tertulia con María Teresa Campos. Lo peor, el programa veraniego ‘El puente’. Ahora está cómodo con su nuevo programa, pero admite que no se desenvuelve con el mismo carisma.

Unas declaraciones preocupantes

El Padre Apenes ha preocupado a todos al desvelar cómo es su verdadero estado. También ha reconocido que se arrepiente de algunas cosas. Tiene las ideas claras y sabe que en el pasado, como todo el mundo, cometió errores. “Sí, cualquier persona inteligente se arrepiente de muchas cosas. El que diga que todo lo ha hecho bien y que volvería a hacer lo mismo es un cretino”.