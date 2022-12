Sale a la luz la desconocida relación que tienen estos dos actores de ‘Aquí no hay quien viva’

‘Aquí no hay quien viva’ es una de las series nacionales más recordadas y todavía más vistas si tenemos en cuenta que está disponible en Atresplayer y en otras muchas plataformas como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Sus tramas, sus personajes y su peculiar humor se ha quedado en el ideario colectivo, pero lo que pocos saben es que dos de sus protagonistas no se conocían tan sólo dentro de la pantalla sino también fuera. Desvelamos la desconocida relación que tienen estos dos actores de ‘Aquí no hay quien viva’.

La desconocida relación de dos actores de ‘Aquí no hay quien viva’

Los fans de ‘Aquí no hay quien viva’ no parecen casarse de la serie de Antena 3 y todavía recuerdan a sus muchos personajes. Dos de ellos, los encarnados por María Adánez y Santiago Ramos apenas coincidían en pantalla aunque en la vida real parece que tienen una relación muy estrecha.

Adánez daba vida a Lucía Álvarez, a la que todo el mundo llamaba «La Pija», mientras que Ramos interpretaba a Andrés Guerra y aunque como decimos, apenas compartían escenas, ahora han vivido un bonito reencuentro que han compartido en redes sociales pero que en realidad, «destapa» su relación ya que son familia.

En concreto, Paca Almenara, madre de María y maquilladora de la serie está casada con Santiago Ramos por lo que este es padrastro de Adánez con la que se lleva genial a tenor de una imagen que se ha dado a conocer recientemente.

Foto: Instagram @laadanez

Los dos han posado juntos y sonrientes en la cuenta de Instagram de la actriz donde además aparecía el hijo pequeño de esta. Al pie de la foto, Adánez escribía «abuelo Santi». Una imagen de lo más tierna que ha encantado a los fans de la serie que además han dejado mensajes de apoyo para Santiago Ramos que vive apartado del cine y la televisión desde hace varios años ya que se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson.

La despedida de estos actores de ‘ANHQV’

Además de compartir serie y parentesco familiar, María Adánez y Santiago Ramos se fueron también de la serie en la cuarta temporada. En el caso de Adánez vimos como su personaje de Lucía decidía dar un cambio a su vida así que decidió irse a África en el final de la temporada. En cuanto a Ramos, su personaje de Andrés Guerra era secuestrado por Vicenta Benito (Gemma Cuervo), de modo que tras poder escapar decidió abandonar el famoso edificio de Desengaño, 21.