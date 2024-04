El cómic de Oliver y Benji llega a su fin tras 43 años

El famoso cómic japonés Oliver y Benji llega a su fin después de 43 años. Este jueves ha llegado a las tiendas su última publicación. Llega a su fin el anime que dio lugar a la exitosa serie sobre fútbol Captain Tsubasa, que llegó a España bajo el nombre de Campeones: Oliver y Benji. La serie de animación se estrenó durante los años 80 en nuestro país y formó parte de la infancia de toda una generación.

El manga fue creado por Yoichi Takahashi en 1981, cuyo último número ha llegado esta semana después de más de 40 años. La editorial Tokiota Shueisha anunció el pasado mes de enero el final del tebeo. Takahashi ha querido agradecer el apoyo recibido por todos los fans de la serie, al tiempo que ha anunciado que se seguirán llevando a cabo actividades creativas relacionadas con el protagonista del manga, Oliver Atom.

«Muchas gracias por todas las palabras amables sobre el final de la serie. Me sorprende la abrumadora respuesta y, una vez más, me siento agradecido con todos», afirmó el creador de Oliver y Benji en las redes sociales, donde rememoró sus primeros dibujos en la escuela primaria y dio más detalles sobre el futuro de sus actividades.

El autor recalcó que hasta el momento no ha padecido «ninguna enfermedad importante y creo que sigo gozando de buena salud». Sin embargo, en comparación con los días en que dibujaba un semanario serie en «Weekly Shonen Jump» y «Weekly Young Jump», ahora tengo más de 60 años y mi cuerpo ciertamente está sintiendo la edad. Debido a la disminución de la fuerza física y los cambios en el entorno de dibujo causados ​​por la reciente ola de digitalización, mi ritmo de dibujo manga ha ralentizado en comparación con el pasado. La importante propagación del COVID-19 desde 2020 también se convirtió en un factor para la disminución de la velocidad», añadió.

«Además, la noticia del fallecimiento del Sr. Shinji Mizushima, el hombre que me inspiró a convertirme en artista de manga y que ha sido mi mayor admiración y objetivo, también me provocó a reflexionar profundamente sobre el futuro. No fue una decisión fácil de tomar y esta noticia puede resultar decepcionante y triste para los lectores que siempre han disfrutado leyendo «Capitán Tsubasa», pero espero que todos comprendan mi decisión», enfatizó.

