La famosa rapera norteamericana Janae Nierah Wherry alias Sexyy Red, afirmó durante una entrevista que lo más romántico que un hombre ha hecho por ella es robar a otro hombre y darle el dinero. «Él era un poco mayor que yo y era el día de San Valentín. Nunca lo olvidaré. Le robó a alguien y me dio el dinero y el cinturón. El robó. Y fue tan dulce porque se quedó sin aliento y eso. Él dijo: Toma, acabo de comprarte esto. Yo estaba como, Oh, qué dulce. Gracias. Porque nadie nunca hizo algo así por mí. Él robó para mí», confesó.

La artista, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, se hizo famosa por lanzar su primera canción «Ah Thousand Jugs» en 2018, una reelaboración de «A Thousand Miles» de Vanessa Carlton. Asimismo en 2021, publicó su primer mixtape debut Guetto Superstar.

Pero sin duda el estrellato lo alcanzó al lanzar «Pound Town» en enero de 2023 con Tay Keith, un productor discográfico estadounidense. Este tema se hizo viral en redes sociales debido a su contenido sexual. Ante el éxito de la pieza en mayo lanzó «Pound Town 2» con Nicki Minaj, tema que entró en la prestigiosa lista musical Billboard Hot 100. En la cresta de la ola Wherry publicó el mixtape Hood Hottest Princess y en agosto de 2023 se unió oficialmente a Drake en su gira It’s All a Blur.

La rapera se declara feminista y en agosto de 2019 reveló en un podcast que había sido víctima de una violación.

Otras artistas

La famosa cantante Shakira protagonizó un momento estelar durante la gala de la MTV VMAs 2023 cuando cantó su famosa canción de Bizarrap que se refiere a su ex pareja, el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué. Ahora bien, el protagonismo no sólo se lo llevó la artista colombiana. Taylor Swift, acaparó las miradas de los presentes bailando el estribillo de la conocida canción feminista. «Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», repetía Swift a pleno pulmón mientras bailaba.

El video de la cantante norteamericana interpretando a Shakira se ha vuelto viral en redes sociales donde ha alcanzado más de 500 mil visualizaciones y miles de reacciones por parte de los internautas. «Me la estoy imaginando aprendiendose eso y buscando el significado en google», ha escrito un usuario. «La Taylor: muy bonita la música tercermundista pero ¿Qué dice?», ha bromeado otro.

Me la estoy imaginando aprendiendose eso y buscando el significado en google — Damiana (taylor’s version)🦋 (@dami8pro) September 13, 2023