Shakira será la primera latina en recibir el premio Video Vanguard Award de los MTV

Shakira está viviendo un 2023 completamente inolvidable. Tras arrancar el mes de enero con su Bzrp Music Sessions, Vol. 53, junto a Bizarrap, la artista colombina ha estado imparable. A la lista de hitos a sumado los temas de TQG, Acróstico y Copa vacía. Todo ello sumado a su reconocimiento como ‘Mujer Latina del Año’ por Billboard.

Ahora, el próximo 12 de septiembre la colombiana será galardonada en la entrega de Premios MTV 2023. Un evento donde recibirá el premio Video Vanguard Award y se convertirá oficialmente en la primera cantante sudamericana en ser premiada con esa categoría.

“Shakira is a true global force who continues to inspire & influence the masses with her unique, musical prowess. She’s a trailblazer for women around the world & one of the first artists to lead the globalization of Latin music.”

