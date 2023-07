Campeonato de monta de caballos de juguete: el surrealista deporte que arrasa en Finlandia

«Hobby horse», así se llama el surrealista deporte que arrasa en Finlandia y que consiste en sujetar un caballo de juguete y trotar con las piernas sorteando obstáculos como en la equitación tradicional. Esta disciplina, lejos de ser extraña, ha sido implementada en el sistema educativo del país del norte de Europa dentro de la asignatura de educación física. Cabe decir que desde 2017 cerca de 10.000 jóvenes participan en torneos y campeonatos de esta curiosa práctica.

Ahora este deporte se ha vuelto a hacer famoso en redes sociales por la celebración del campeonato de 2023. Un video de la competición muestra como varias jóvenes trotan con una cabeza de caballo de madera sujetada a un palo y dan vueltas por una pista dando saltos mientras suenan diferentes piezas musicales. La grabación, que acumula más de 60.000 visualizaciones en redes, ha recibido multitud de críticas por parte de los usuarios que creen que esta disciplina está representada por «una generación perdida».

Generación perdida. — fabioalexander (@falex1987) July 16, 2023

Una generación de imbéciles, increíble. — Ciudadano (@CIUDADANO019) July 17, 2023

Generación chalada!! — Palmas (@cdc31778) July 16, 2023

Otros han criticado que se humanicen a los animales mientras se animalizan los seres humanos.

Mientras la Juventud se caballiza, los caballos se humanizan. — rodrigo restrepo (@sopatro) July 16, 2023

Que coman alfalfa. — Disidentesiempre (@NestorAnsaldi) July 16, 2023

No es barato

A pesar que este deporte parezca una práctica sencilla no es una disciplina barata. Sus productos se venden en diferentes plataformas a precios muy altos llegando a alcanzar los más de 200 euros algunos caballos de madera. Además también existen otros accesorios a la venta como pequeñas riendas, correas y obstáculos que se venden a más 50 euros en algunas páginas web.

Ahora bien, por mucho que quieran imitar a la equitación real, únicamente es eso, una simple imitación que elimina al sujeto más importante de este deporte: el caballo.

En la monta real, una de las partes más delicadas es elegir un buen caballo para la hípica. Pero ¿qué factores se deben tener en cuenta para ello? En primer lugar el carácter. Existen muchas razas de caballos, pero no todas son las más recomendadas para la hípica. En este aspecto, una de las características que se deben tomar en consideración es el carácter del animal. Es importante que el temperamento del animal sea compatible con el jinete y que haya un entendimiento y conexión especial entre ambos.

También debemos saber el grado de experiencia que tiene el jinete pues es posible que tenga un poco de miedo. Ante esta situación, es importante escoger razas de caballos que sean más dóciles. La paciencia es clave es ese proceso de entendimiento y aprendizaje mutuo. La salud del caballo también es un aspecto vital. No se debe escoger un caballo que tenga problemas de salud o que sea muy viejo, ya que su energía, evidentemente, no será la misma que la de un caballo en plena juventud. Es importante que el caballo no tenga ningún otro problema en las patas y demás partes de su cuerpo.