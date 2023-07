El cambio radical de Paula Etxeberria en 10 años: nadie se explica cómo es posible

Las redes son muy peligrosas para algunos famosos. Millones de usuarios no dejan de rebuscar en el pasado de los personajes del momento y todo termina saliendo a la luz. En esta ocasión le ha tocado a Paula Etxeberria, la famosa cantante que forma parte del grupo Twin Melody. La historia de esta artista ya está contada. Ha sido bastante sincera y siempre ha reconocido cómo decidió ser famosa: después de ver una película de ‘Camp Rock’. Tanto ella como su hermana gemela se han esforzado mucho para llamar la atención de la industria musical y han estado a punto de representar a España en Eurovisión.

Paula Etxeberria consiguió llamar la atención del público gracias a las redes sociales. Cuando empezó a ser conocida era muy diferente y en los últimos años ha dado un gran cambio. No hay ninguna confirmación oficial, pero es posible que se haya sometido a algún retoque. Eso sin contar con que ha cambiado su estilo de vida. Ahora hace deporte y lleva una dieta muy saludable. Lo cierto es que está irreconocible. Su aspecto actual no tiene nada que ver con el que tenía hace 10 años.

El gran cambio de Paula Etxeberria

Paula no solamente ha cambiado de estilo. Ahora usa ropa mucho más moderna y llama bastante la atención porque en todas sus apariciones va vestida igual que su hermana gemela, la otra componente de Twin Melody. Naturalmente antes no tenían esta costumbre porque no eran famosas y no vivían de su imagen, todo ha pasado en unos años. La cantante ha reflexionado sobre este éxito tan repentino y ha dejado claro que está muy agradecida porque todo se lo debe a sus fans.

“La verdad es que estamos muy agradecidas porque nunca lo hubiésemos esperado. En TikTok nos hicimos virales. Lo mejor es el cariño que recibes de la gente y poder compartir nuestra música. Lo peor son las críticas que hay a veces, pero hay formas diferentes de tomárselo porque si no son mensajes constructivos, pues seguimos adelante”. Algunos de estos mensajes hacen alusión a su cambio físico.

La cantante se pone un escudo

Paula Etxeberria es consciente del revuelo que generan sus imágenes del pasado, pero está preparada para hacer caso omiso a sus detractores. Su dentadura ha cambiado mucho y algunos comentarios van orientados en este sentido. No entra en polémicas, todo lo contrario. Asegura que lo único importante es que el público que realmente le quiere y le sigue disfrute de su talento.

Paula habla de la salud mental

Las Twin Melody están de acuerdo en algo: cuando reciben comentarios negativos, sobre su físico o sobre cualquier otro asunto, lo hablan entre ellas. Insisten en que la salud mental es importante, pero creen que pueden ayudarse perfectamente entre ellas.

“Cuando tenemos algún momento malo, lo que hacemos es hablar las cosas entre nosotras. Somos nuestras respectivas psicólogas. Es muy importante tener con quién compartir los momentos malos y es una buena opción ir al psicólogo, pero en nuestro caso somos nosotras”.