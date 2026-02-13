La borrasca Oriana llega a España y el aviso es oficial: va a reventar el fin de semana

Va a reventar el fin de semana una borrasca Oriana que llega a España y obliga a activar todas las alertas de la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, lo que llega a España es un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente todo puede cambiar en segundos. Lo que realmente estamos viviendo es uno de los inviernos más duros de los últimos tiempos. De tal forma que tocará empezar a ver llegar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo una realidad.

Una borrasca con nombre propio pondrá en jaque lo que puede pasar este fin de semana. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera en la que tocará empezar a ver un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estos días en los que realmente el tiempo puede acabar siendo una dura realidad a las puertas de un fin de semana repleto de actividad. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino más bien todo lo contrario.

Va a reventar el fin de semana

Este fin de semana de febrero puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos hará pensar en estos elementos que, sin duda alguna, pueden ser un problema. Con muchas actividades al aire libre, cualquier incidencia puede ser el cambio de planes que esperaríamos.

Ha sido un invierno de lo más intenso que parece que no quiere marcharse, por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad importante que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle acaba contando de una forma significativa.

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos una serie de consejos para aprovechar esta previsión del tiempo. Los mapas no paran de darnos algunos detalles que indican que, de cara al fin de semana, una nueva borrasca va a hacer acto de presencia.

Es hora de aprovechar estos elementos que acabarán marcando estos días y que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. El invierno parece que no quiere marcharse, sino más bien todo lo contrario.

El aviso oficial ante la llegada de la borrasca Oriana

La borrasca Oriana puede convertirse en un problema, por lo que, deberemos empezar a pensar en lo que nos está esperando. Tenemos que empezar a pensar en volver a sacar el paraguas, después de unas semanas de lluvias e incluso preparar un abrigo de pleno invierno.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Con el paso de la mañana, las fuertes lluvias irán barriendo la península, afectando también a zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña. Eventualmente, los chubascos terminarán por afectar también buena parte de la costa Mediterránea y las islas Baleares, donde podrán ser intensas. En Grazalema se han activado avisos de nivel naranja por fuertes lluvias. Se esperan acumulados que podrán superar los 180 mm durante el día. Durante la tarde, las tormentas acompañarán a estas lluvias en la mayor parte del sur de la península, el oeste y el litoral del mar Cantábrico. En esta última zona, las precipitaciones podrán ser bastante intensas debido al viento componente norte».

Siguiendo con la misma explicación: «El viento volverá a soplar con fuerza en buena parte de la mitad sureste del país. Se han activado avisos por fuertes rachas en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, La Comunidad Valenciana, el norte de Madrid, el sur de Aragón y Tarragona, las islas Baleares, Ceuta, Melilla, el litoral de Cantabria, la cordillera Cantábrica y País Vasco. En las islas Canarias el viento también hará saltar los avisos amarillos por rachas superiores a los 70 km/h en La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife y el sur de Gran Canaria. El temporal costero azotará a todo el mar Cantábrico (donde se esperan olas de 5 metros de altura) y a buena parte del Mediterráneo. Tendrá especial intensidad en las costas de Granada, Almería, Murcia, Tarragona, Girona y Melilla, donde los avisos serán de nivel naranja».

Lo peor podría llegar de cara al final de semana: «El sábado las precipitaciones tenderán a ir a menos en la mayor parte del país. Sin embargo, estas podrán mantenerse intensas en regiones del norte y algunos sistemas montañosos. El viento continuará soplando con bastante intensidad, especialmente en la mitad este del país, donde las rachas seguirán estando cerca de los 80 km/h. Las rachas podrán llegar incluso a los 100 km/h en zonas de los Pirineos, Tarragona, Castellón y Teruel. De cara al domingo se espera una clara imposición de la estabilidad y las altas presiones, con chubascos acotados a Galicia, País Vasco y Pirineos».