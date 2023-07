Así es la nueva vida de una de las actrices más queridas de ‘Aquí no hay quien viva’

‘Aquí no hay quien viva’ ha hecho historia en la pequeña pantalla y todavía hay mucha gente que se acuerda de las tramas de la serie y de ciertos personajes. Algunos tuvieron la suerte de recibir la llamada de los hermanos Caballeros, directores y creadores de la ficción, pero otros se quedaron atrás. Alberto y Laura Caballero crearon ‘La que se avecina’, que guarda la misma esencia de ‘Aquí no hay quien viva’, pero con algunas diferencias. Una de las actrices que ha participado en ambos proyectos tiene claro por qué no quiso seguir en la ficción de Telecinco. Es una artista que ahora tiene una vida completamente nueva.

La nueva vida de Isabel Ordaz

Isabel Ordaz era una de las grandes protagonistas de ‘Aquí no hay quien viva’, interpretaba a La Hierbas y tenía mucho peso dentro de la serie. Por eso le llamaron cuando empezó ‘La que se avecina’, pero de un momento a otro desapareció y más tarde explicó el motivo. Araceli Maradiaga, su personaje, no daba más de sí y no quería alargarlo más de la cuenta, así que pensó que lo mejor para todos era cambiar de vida. Sigue siendo artista y actriz. Está haciendo teatro y también escribe poemas que recita en sus redes sociales.

“En ‘Aquí no hay quien viva’ había crítica y ternura, aunque fuera con personajes un poco esperpénticos. En ‘La que se avecina’ se extremó mucho más y para mí ya perdió interés, así que no participé”, desveló en una de sus entrevistas. El mundo del espectáculo no le ha dado la espalda, todo lo contrario. Ha trabajado con los mejores y es una gran profesional, así que proyectos no le faltan. En estos momentos está centrada en la creación de poemas. “Mientras haya un relato, estás vivo y tienes pasión. Eso es fundamental para seguir viviendo. La pasión te tiene que acompañar siempre”.

La infinita y exitosa carrera de la actriz

Como decimos, Isabel Ordaz ha cambiado la pequeña pantalla por el teatro, un paraíso para los buenos actores. Está triunfando y en ratos libres escribe poemas, ya lleva cuatro poemarios: ‘Flor de alientos’, ‘No sé’, ‘Poemas de Palestina y el más reciente: ‘El agua de la lluvia tiene algo’. También ha escrito una colección de relatos cortos. Su talento no conoce fronteras, tanto que llegó a recibir un premio Goya como mejor actriz revelación por su participación en la película ‘Chevrolet’.

Isabel ha explicado que necesitaba cambiar de vida y perseguir sus otros sueños, por eso dejó de lado el mundo de la televisión. Se dio cuenta de que lo que verdaderamente le iba a hacer feliz era la creación de relatos y poemas. “Sentí esa necesidad de decir mis propias palabras porque los actores siempre somos ese vehículo que encarna los sueños de otros”.

El motivo de su gran cambio

Isabel Ordaz ha explicado que necesitaba encontrarse a sí misma porque llevaba demasiado tiempo metida en la vida de otros personajes, por eso empezó a escribir. “Yo amo mi trabajo, mi oficio, actuar es un acto mágico, muy fuerte, poderoso y que lleva mucho curro. Se necesita mucha energía porque en un escenario encarnas. No eres nadie sin un cuerpo. Llegas a la posibilidad de bailar al cuerpo, de expresar al cuerpo”, desveló en una de sus entrevistas después de dejar ‘La que se avecina’.