Así es Llum Barrera: todo sobre su pasado periodístico y su vida personal

Nacida el 30 de noviembre de 1968 en las islas Baleares, María Llum Barrera San Juan es una de las actrices más queridas de nuestro país, pero lo que pocos saben es que empezó su andadura profesional en el periodismo. Ejerció como tal en el diario ‘ABC’ y estuvo mucho tiempo dedicándose a la información. Era un tema que le apasionaba, aunque siempre supo que llevaba una artista dentro. Su espíritu de superación le llevó a ‘Aquí no hay quien viva’, donde llegó a tener un papel muy importante interpretando a la mejor amiga de Belén, una de las protagonistas de la serie. Pero, ¿por qué está todo el mundo hablando de ella?

Llum Barrera, cómo se le conoce popularmente, ha aceptado la proposición de Roberto Leal y dentro de muy poco podremos verla en ‘Pasapalabra’. Ha decidido ir al programa en calidad de invitada, un programa que cada vez tiene más repercusión, así que es el escaparate perfecto para que los artistas patrocinen sus proyectos. Roberto Leal ha conseguido que su concurso registre una media de un 18% de share y esto solo se traduce en una cosa: el formato es líder de su franja horaria.

Llum es una gran comunicadora, por eso dio una entrevista en ‘Viva la Vida’ y explicó el motivo por el que decidió abandonar su carrera de periodista. A pesar de que tenía mucho éxito, pensó que el negocio no estaba hecho para ella porque necesitaba vivir otro tipo de experiencias. «No quería estar toda mi vida encerrada en una redacción o persiguiendo políticos, que es lo que me tocaba en aquel momento. No me hacía feliz. Descubrí que tenía más curiosidad por hacer personajes o cosas distintas interpretando que escribiendo sobre ello», contó con total humildad.

Llum Barrera colaboró en un programa de corazón

Llum Barrera está a punto de triunfar en Antena 3, pero también tuvo una etapa gloriosa en Telecinco. En 2001 los responsables de ‘Nada personal’, un programa que presentaba Nuria Roca le llamaron para ejercer de colaboradora. El único problema es que en este espacio se analizaban temas relacionados con la crónica social, un asunto que no tenía nada que ver con la actriz. Sin embargo ella aceptó el reto porque los directores le dijeron que estaban buscando precisamente eso: una mirada limpia y divertida que aportase un toque diferente al mundo del corazón.

«Fue curioso. A mí cuando me llamaron para este programa me dijeron que tenía que ir a un casting para un programa del corazón con Nuria Roca. Yo la conocía del ‘Waku Waku’. Me parecía una chica mona, seria. ¿Yo con Nuria Roca? ¿A hablar del corazón? No tengo ni idea, yo me quedé cuando Samantha Fox era novia de Rafi Camino», comentó con total naturalidad cuando le preguntaron por su experiencia en este espacio.

«Me dijeron que era precisamente eso lo que buscaban, que yo no supiera nada y que diera mi punto de vista. Con guion, que a demás los guiones eran muy buenos, que teníamos un muy buen equipo de guionistas». El reto era que se saltase el guion cuando considerase oportuno para que la audiencia disfrutase de su talento para entretener al público.

Su impresionante trayectoria profesional

La artista puede presumir de tener a sus espaldas una dilatada trayectoria profesional, trayectoria que se ha convertido en la envidia de todos sus compañeros, pero es cierto que nadie habla mal de ella. Todos los actores que han trabajado a su lado insisten en que es una persona excelente. Siempre está dispuesta a ayudar y es precisamente esto lo que le ha llevado a ‘Pasapalabra’, pues su objetivo es conseguir que los concursantes se acerquen lo máximo posible al bote final.

Poco a poco ha ido creando un currículum excelente, tanto es así que le hemos visto en serie es tan famosas como: ‘Hospital Central’, ‘El comisario’, ‘Amar es para siempre’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Pulseras rojas’ y ‘Seis hermanas’. Siempre ha disfrutado de un talento especial y ha conectado muy bien con la audiencia, por eso ha ejercido de colaboradora en programas tan destacados como ‘Nos pierde la fama’ o ‘Zapeando’.

Llum protege al máximo su vida privada

A pesar de ser uno de los rostros más conocidos de nuestro país, Llum Barrera ha conseguido mantener su vida privada al margen de las cámaras y se conocen muy pocos datos sobre su privacidad. Lo único que se sabe es que lleva 20 años casada con su marido, con quien tiene un hijo en común. En varias ocasiones ha dejado claro que disfruta de una unión muy especial con su familia, pero evita hablar de este tema porque no se siente cómoda cuando se convierte en noticia por un asunto relacionado con su esfera personal

Ahora llega a ‘Pasapalaba’ dispuesta a ofrecer su versión más desenfadada, aunque no será a la primera vez que participe en un concurso, pues ya ha estado en ‘Tu cara me suena 3’ y en ‘Tu cara me suena Mini’. Es decir, no es la primera vez que llega a un contrato con Antena 3 para ejercer la profesión que tanto le ha dado.