Así es el desconocido hermano de Marta Riesco: todos hablan de esta fotografía

Marta Riesco tiene un hermano de los que todos hablan en esta fotografía, un hombre al que por fin le ponemos cara. Cada vez más conocimos a una Marta que solo habíamos descubierto a nivel profesional. Esta reportera del programa de Ana Rosa se enamoró perdidamente de uno de los famosos a los que entrevistaba. Coincidir por los pasillos de Telecinco sirvió para crear una relación con Antonio David Flores el ex de Rocío Carrasco que dejó a Olga Moreno, su segunda mujer para estar con ella.

La llegada de Marta Riesco al otro lado del miedo, a la sección de famosos no fue fácil. Lo hizo en el momento en el que Antonio David Flores saliera de Telecinco después de que su ex mujer lo acusara de malos tratos. Todo el ruido mediático no les alejó, al contrario, los uniría aún más. Marta dejaría su trabajo para estar con su amor.

Desde entonces han decidido emprender una vida juntos, viven en un precioso piso en Málaga con vistas al mar y están empezando a sonar campanas de boda. No es de extrañar que cada vez veamos más cerca de Antonio David a la familia de Marta. En especial su hermano Jorge y la esposa de este Rita.

Ambos han estado de compras con la popular pareja. Marta no ha dudarlo en mostrar a su hermano orgullosa en sus redes sociales. Algo que le ha servido para poder conocer un poco más a la familia de esta popular presentadora. Juntos parece que están formando una nueva familia. Antonio David es padre de tres hijos, Marta no tiene ninguno, aunque por edad quizás quiera ser madre.

De momento suenan las campanas de una boda que promete ser una de las más esperadas del año en el mundo del corazón. Marta y Antonio David pasarán por el altar con un Jorge que ya conoce a su futuro cuñado y con quien parece que se lleva muy bien a juzgar por la sonrisa de oreja a oreja que muestra.

La alegría de Marta ante este futuro plagado de esperanza es enorme. Su vida ha cambiado radicalmente desde conoció al que parece que es el hombre de su vida, Antonio David Flores, una de las caras conocidas de nuestro país.