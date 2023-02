Rocío Carrasco vuelve a estar desaparecida. Más allá de su última entrevista con Carlos Herrera en la radio, no había vuelto a prodigarse como lo hizo en los últimos años hablando de su particular desgarro personal, apoyado por uno y puesto en entredicho por otros. Ni una palabra sobre su ‘verdugo’, ni una mención al sufrimiento por la pérdida de contacto con sus hijos. La ahora empresarial teatral hablaba única y exclusivamente del musical dedicado a su madre, que recorre la geografía española, para una dudosa culminación en Madrid. Lo que todavía no sabe la hija de la más grande es que, en esa particular lucha de la que ya no habla, podría haber ganado una nueva aliada que en la actualidad duerme con su enemigo. Evidentemente, no es otra que Marta Riesco.

La reportera altamente inflamable de Mediaset vive sus horas más bajas. Hace algo más de una semana que protagonizó un altercado con Cristina Porta y que comenzó una batalla sin cuartel contra La Fábrica de la Tele y algunos de sus rostros más conocidos, como Jorge Javier Vázquez. Marta aseguraba que había sido víctima de acoso, que le habían ridiculizado hasta extremos insospechados y que todo eso le estaba pasando factura. La respuesta de su productora (Unicorn Content) fue apartarla de sus funciones y vetar el tema en todos los programas de Mediaset. La tercera gran crisis de la cadena con ella es ya una realidad.

Marta Riesco no daba crédito y lo denunciaba de una manera muy preocupante en su Instagram, mediante unos stories en los que aparecía hecha un mar de lágrimas, con el maquillaje corrido y presa de un ataque de ansiedad. Llegó a pedir incluso ayuda al ministerio de Igualdad: «Lo que es una incongruencia es que en esa cadena se permita que se me destruya a mí, pero en el momento en el que me defiendo, la que se quede fuera, soy yo. Se está pidiendo y se reclama igualdad. Sé que Irene Montero ve mucho ese programa (Sálvame) y que es gran fan de este programa. Espero que viese lo que ocurrió y cómo se metieron con mi salud mental y mi ropa y cómo me increparon», argumentó.

Justo después dejó un inquietante mensaje acerca de que podría pasarle algo y que culpaba a la productora de Sálvame, así como también atendía a este medio para dar su última hora . No obstante, a finales de esta misma semana declaraba estar ya recuperada: «Ha vuelto la Marta de siempre, tengo fuerzas para levantarme», decía.

Caricatura vs. Personaje

Estos altibajos de Marta que, como no podía ser de otro modo, están tocando e influyendo de manera directa en la visión o en el perfil como personaje que ella proyecta de cara a la galería. Para ser capaces de apreciar cómo y cuánto está afectándole esta situación, nos servimos de la ayuda de Marc Florensa, Social Media Manager y experto en redes sociales. Para empezar, su diagnóstico es claro: «Se ha cargado ella misma su personaje».

Y nos explica cómo ha llegado a este punto: «Marta Riesco es televisión. El problema de ser televisión es saber controlar y conocer muy bien el sector, entenderlo y entender qué haces tú dentro, tú papel. Marta se ha comportado como personaje cuando era colaboradora y al revés, ha fallado en la conexión de las personalidades que representaba en cada momento».

«Todo lo que hace Marta es muy llamativo, es una mezcla perfecta entre una caricatura y una periodista. Si lo supiera fusionar bien, sería un personaje imprescindible en todos lados» y la comparaba con Alba Carrillo. Sobre el episodio que vivió con Cristina Porta, Marc opina que es tirarse piedras contra su propio tejado: «Todas las productoras importantes de la cadena están accionariadas por Mediaset. Si tú actúas en contra o demandas a alguna de ellas, estás perjudicando indirectamente a Telecinco, la cadena en la que trabaja».

Como decíamos anteriormente, es la tercera vez que Marta Riesco pasa por una situación así con la cadena que la paga. Florensa recuerda las anteriores: «Telecinco la puso sin salir de redacción para su beneficio porque se sabía el valor que tenía a nivel mediático. Se la perdonó cuando empezó Fiesta y volvió a hacer reportajes. Se le daba otra vez la oportunidad de aparecer en pantalla como profesional, pero sus apariciones eran hiper maquillada, muy producida, exagerada en sus intervenciones. Era la Marta personaje que ejercía de reportera y eso ha explotado en el momento que tuvo el problema con Cristina Porta», argumenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

«Marta Riesco está en coma mediático»

El panorama futuro para ella no es ni mucho menos esperanzador. «Ha quemado todas sus vidas: la del as en la manga, la del comunicado de Ana Rosa Quintana….está en coma mediáticamente, y ninguna marca comercial se va a querer juntar con un perfil así», explica el experto en redes. «La única forma que tiene de sobrevivir y de volver a aparecer va a ser una vez rompa con Antonio David y nos cuente todo su drama, mejor en coma que muerta. Ahí será personaje», finaliza Marc.

Marta Riesco, Antonio David y la teoría de la fagocitación

A los ojos de la sociedad, hubo un tiempo en el que Marta era la pareja perfecta de un maltrecho Antonio David a niveles de popularidad, tanto en lo profesional como en lo personal. El ex Guardia Civil había perdido todo el crédito como colaborador y marido ideal cuando Rocío Carrasco vomitó su particular calvario a golpe de docurrealities. Ella dibujó la otra imagen de su exmarido, quien, según ella no era capaz de querer a nadie que no fuese a él mismo.

Un Antonio David que este mismo miércoles veía cómo la sombra de la cárcel volvía a planear sobre él. Según la revista Lecturas, Rocío Carrasco solicita para él cuatro años de cárcel por ocultar su patrimonio económico (se declaró insolvente) con el fin de no pagarle los 60.000 euros que una sentencia estableció que debía abonar por el impago de la pensión de sus hijos. Más madera al fuego.

Hasta que se dirima todo lo anterior (6 de julio) quien sí parece querer es a su actual pareja, a pesar de la particular crisis con la que está lidiando él mismo como personaje, a la que hay que sumar el laberinto sin salida de Marta Riesco. Una espiral en la que ya se han vivido varias salidas de tono de la periodista, terminando por transformar por completo el perfil blanco del que se beneficiaba él y, además, del que se jactaba, defendiendo así a su pareja: «Hace unos meses ya advertí de que se estaba señalando con la letra escarlata a una persona por estar conmigo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

Un estratega amor que parece haberle explotado en sus propias manos. A Antonio David no le ha quedado más remedio que erigirse como una suerte de salvador de su novia, cuando en las condiciones esperadas, debería haber sido al contrario. Una tabla de salvación de Marta Riesco que, a juzgar por los datos que nos aportan los expertos, puede terminar de certificar el hundimiento de Antonio David: «Le va a arrastrar. Se queda desvalido y no tiene un apoyo con una buena imagen debido a la debacle por capítulos de su pareja». Queda claro que Marta es un perfil absolutamente diferente al de todas las parejas anteriores de Flores.

Por último, Marc Florensa también nos avanza lo que podría ser un escenario de lo más novedoso y no exento de morbo: «Parte de la prensa decía que Olga Moreno se iba a acercar a Rocío Carrasco y quizá sea Marta Riesco quien sorprendentemente se aproxime». De producirse, sería histórico y es que sólo hay que recordar el fuego cruzado que durante años han tenido ambas. Rocío llegó a referirse así a Marta cuando ésta dijo que le había llamado por teléfono: «Yo no he hablado jamás con esta chica. Es la novia digna del ser. Pobrecita. A mí en el fondo me da pena. La pena y el fastidio es que yo me tenga que ver en la tesitura de defenderme de algo que es mentira».

Partiendo de las propias palabras de Rocío Carrasco sobre cómo Antonio David gestiona sus relaciones amorosas en su propio provecho, los expertos apuntan a que el declive mediático de Marta Riesco termine de arrastrar tanto a ella como a su novio a una caída conjunta al abismo. Y todo ello sin que Rocío haya movido un solo dedo.