Así es por dentro la impresionante casa de estilo moderno de Lola Índigo en Madrid

Con una carrera que no ha dejado de crecer desde que saltó a la fama en Operación Triunfo 2017, Mimi Doblas, conocida artísticamente como Lola Índigo, ha sabido transformar no solo su trayectoria musical, sino también su estilo de vida. La artista, originaria de Huétor Tájar (Granada), reside actualmente en una luminosa y sofisticada vivienda en el centro de Madrid. Un espacio íntimo que combina modernidad, diseño funcional y una fuerte carga emocional para la cantante, que considera su hogar un templo donde conectar con sus raíces y hallar equilibrio. Nosotros tenemos todos los detalles y podemos adelantar algo: aunque está lejos de su tierra, ha conseguido crear un hogar perfecto.

Lejos del exhibicionismo habitual en las redes sociales, Lola Índigo ha optado por mantener en privado buena parte de su día a día. Sin embargo, en alguna ocasión ha dejado entrever pequeñas pinceladas de su hogar, un lugar al que no solo considera su residencia habitual, sino una fuente de inspiración. Allí compone, reflexiona, se evade del estrés profesional y sobre todo encuentra la paz que tanto necesita tras sus giras y compromisos.

Todos los detalles de la casa de Lola Índigo

El vínculo que la artista mantiene con su casa va más allá del valor material. Ella misma ha recordado en más de una ocasión lo que significó alcanzar este hito en su vida, sobre todo tras años de sacrificio y precariedad laboral. Antes de llenar estadios, Mimi se ganaba la vida como bailarina en espectáculos nocturnos por salarios bajos. Por eso, haber podido invertir en un hogar propio en el centro de Madrid representa no solo una conquista vital, sino un símbolo de su perseverancia.

El diseño interior del inmueble responde a una estética moderna, depurada y con referencias urbanas, aunque sin renunciar a la calidez. Las estancias amplias, sin divisiones innecesarias, facilitan una sensación de libertad, muy acorde con la personalidad artística de Lola. El uso inteligente de la luz natural, potenciado por grandes ventanales que dominan la estructura, permite que cada rincón respire luminosidad.

A diferencia de los interiores puramente decorativos que buscan impresionar, la vivienda de Lola Índigo está construida desde lo emocional. Ella ha participado de forma activa en cada elección: desde el mobiliario hasta los accesorios, pasando por los materiales y las formas. No ha buscado simplemente crear una casa bonita, sino un hogar que represente sus vivencias, sus gustos y su energía.

El rincón más especial del piso

Las paredes, lejos de estar recargadas, se mantienen casi desnudas, permitiendo que los elementos decorativos seleccionados adquieran protagonismo. Fotografías en blanco y negro, algunas tomadas durante sus giras, y pequeños recuerdos de viajes internacionales se combinan con piezas artísticas discretas, como ilustraciones contemporáneas o esculturas abstractas. Todo ello construye una narrativa silenciosa, pero poderosa: la historia de una joven que ha llegado lejos sin perder su autenticidad.

Uno de los espacios más personales de la casa es, sin duda, el rincón de lectura. Allí, la artista ha creado un pequeño santuario que revela una de sus facetas más introspectivas. Una butaca de terciopelo azul marino, una lámpara de pie de corte escandinavo y una mesita auxiliar con libros y velas conforman un conjunto acogedor donde Lola se relaja, lee o escucha música en sus momentos de descanso.

Un hogar luminoso y con mucho estilo

El inmueble, ubicado en una zona privilegiada de la capital, reúne todas las condiciones que Lola Índigo buscaba: centralidad, luminosidad y versatilidad. Es una vivienda perfectamente integrada en el entorno urbano, pero con suficientes elementos para convertirse en un refugio emocional. Cada estancia ha sido concebida para adaptarse a sus necesidades cambiantes como cantante, compositora y figura pública.

El salón, amplio y sin barreras, permite disfrutar de reuniones íntimas con amigos o familiares, mientras que otras zonas están diseñadas para fomentar la creatividad. Incluso ha habilitado un espacio de trabajo donde ensaya y toma notas de inspiración. No hay lugar en su casa que no tenga un propósito, un uso y sobre todo un significado. Más allá del gusto estético, el azul no solo decora, también representa. La elección del índigo impregna la vivienda con un carácter único. En tapizados, en pequeños accesorios decorativos o en detalles textiles, este color evoca fuerza, profundidad y conexión con sus orígenes. Es una declaración de intenciones silenciosa, que transforma lo doméstico en algo simbólico.

La elección de esta gama cromática no es solo estética: tiene un valor emocional y artístico que la acompaña desde sus inicios. Cada elemento azul que aparece en su hogar es una prolongación de su universo creativo, un anclaje con su yo interior y con el mensaje que ha querido transmitir desde sus primeros temas hasta los más recientes. Poco a poco se va consolidando en la industria y cada vez son más los que se suman a su ejército de fans.