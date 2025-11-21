La Asociación Española de Mediación (ASEMED) celebró ayer, 20 de noviembre, la Gala de Mediadores de Honor 2025, una magnífica jornada destinada a reconocer la labor, la excelencia y el compromiso de profesionales y autoridades que han contribuido de forma decisiva al fortalecimiento de la mediación y a la consolidación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en el ámbito institucional español.

El acto, que reunió a representantes del ámbito jurídico, social, académico y político, reforzó el papel de ASEMED como entidad de referencia en la difusión y promoción de la mediación, especialmente en el marco normativo configurado tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. La jornada destacó por su tono de concordia, colaboración y liderazgo compartido entre todos los participantes.

Durante la ceremonia se hizo entrega de las distinciones Mediadores de Honor 2025, con las que se reconoció a destacadas figuras por su trayectoria, su compromiso con la cultura del diálogo y su aportación al avance de la mediación en contextos tan diversos como la justicia, la administración pública, la educación, el ámbito penitenciario, la formación, el sector editorial y las entidades sociales.

Los galardonados fueron:

Carmen López-Sors Ros, mediadora profesional del Programa de Mediación en Centros Penitenciarios SGIP–ASEMED.

Carmen Martín García-Matos, Viceconsejera de Justicia y Víctimas de la CAM.

Cristina Elena Lozano Ballano, educadora en el C.P . Madrid II Alcalá Meco.

Emilia Almodóvar Sánchez, diputada por Cáceres y mediadora profesional.

Félix Bolaños García, Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Francisco Isidro Lucas Egea, mediador profesional y abogado.

Juan Pedro Aguilar Sáenz, mediador profesional y primer presidente de ASEMED.

Manuel Alfonso Leiro, mediador profesional y economista.

Manuel Egea Manrique, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena.

Montserrat Cortés Pinilla, presidenta de AFA Ávila.

Rafael Catalá Polo, exministro de Justicia y director del Centro Español de Mediación.

Rocío Sampere Meneses, presidenta de la Asociación Madrileña de Mediación.

Salvador Vives López, director de Tirant lo Blanch.

Silvia Marina Parra Rudilla, directora general de Trabajo de la CAM.

Durante el acto, el presidente de ASEMED, Jesús Aguilar, señaló que esta jornada «pone de manifiesto la fortaleza del sector, la madurez de la

mediación en España y el esfuerzo de quienes, desde sus puestos de responsabilidad, contribuyen a que el diálogo sea la herramienta

esencial para la gestión pacífica y eficiente de los conflictos».

La Gala de Mediadores de Honor 2025 concluyó con un mensaje compartido: la mediación es justicia cercana, humana y eficaz, y su consolidación requiere la colaboración de instituciones, profesionales y ciudadanía. ASEMED reafirma así su compromiso con una justicia del siglo XXI centrada en las personas y basada en la cultura de paz.