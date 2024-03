Asegura que está soltera: así es la vida de Conchita Pérez desde que dejo el polígrafo

Conchita Pérez fue durante mucho tiempo uno de los rostros más emblemáticos de ‘Sálvame’. Estuvo al lado de Jorge Javier Vázquez en algunos momentos importantes, como por ejemplo cuando Belén Esteban decidió someterse al polígrafo y acorralar a Jesulín de Ubrique. Cuando empezó a trabajar en el programa le llamaban Concepción, pero muy poco tiempo se ganó la confianza del equipo y le apodaron Conchita.

En las últimas horas todo el mundo está hablando de ella porque ha dado una entrevista y ha sido completamente sincera. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La experta no necesita el apoyo de Telecinco para ejercer su profesión, pues es dueña de una empresa importante que opera a nivel nacional.

Conchita Pérez ha desvelado que está soltera. En estos momentos lo único que le interesa es seguir avanzando en su profesión. Tiene 71 años y considera que está en una etapa perfecta para continuar su formación, pues es un mercado bastante exigente en el que nunca se deja de aprender.

A pesar de que en España tiene un significado distinto, el polígrafo es una herramienta que se utiliza como prueba judicial en Estados Unidos. En nuestro país cada vez tiene más peso y Conchita ha puesto a prueba a los famosos más relevantes. Entre otros, ha trabajado con Terelu Campos o con Aída Nízar, personas que en su época generaban datos de audiencia estratosféricos.

¿Qué ha sido de Conchita desde que acabó ‘Sálvame’? La poligrafista, igual que el resto de sus compañeros, ha tenido que buscarse la vida lejos de los focos y recientemente ha hablado con el diario ‘El Español’ para confesar en qué momento se encuentra. Insiste en que no tiene pareja y asegura que es una opción que ha decidido por sí misma. «Es una soledad buscada. Tengo muchas amigas que tienen sus maridos mayores y tienen que estar cuidando de ellos, y yo todo lo contrario. Llego a casa y no tengo que cuidar a nadie y eso me hace feliz», ha declarado exactamente.

Conchita y su experiencia en el amor

La poligrafista de asegura que ha vividos romances muy intensos, «pero creo que tenemos un camino en la vida y yo llevo años sola, aunque estoy muy feliz y muy tranquila. No tengo que dar explicaciones a nadie». No obstante, insiste en que está rodeada de una familia estupenda, de hecho tiene una relación muy especial con sus sobrinos, a quienes considera hijos suyos. «Ellos me adoran y mis cuñadas me dejan participar en sus estudios y en su crianza. Y tengo muy buenos amigos y un buen trabajo. No me hace falta nada más y no lo cambiaría por nada».

Conchita entabló una amistad especial con Jorge Javier Vázquez. Ha trabajado durante mucho tiempo en un programa de máximo audiencia y ha tenido oportunidad de aprender de un presentador veterano. El problema es que Telecinco ha cambiado su línea editorial y ha vetado a algunos rostros. Desde que terminó ‘Sálvame’, la experta no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla. Pero esto no es un problema para ella y asegura que no quiere volver.

«Esos 13 años en televisión ya han pasado. Todo tiene su momento y su etapa y esa ya terminó. Ya no sería igual», comenta sin hacer una alusión explícita a todos los cambios que ha habido en Mediaset desde que desaparecieron sus compañeros de ‘Sálvame’.

El nuevo proyecto profesional de Conchita Pérez

Durante el tiempo que estuvo trabajando en Telecinco, Conchita Pérez tuvo que hacer frente a las acusaciones de José Antonio Fernández de Landa. Asegura que lo ha pasado muy mal, tanto que está centrada en un proyecto profesional que promete dejar atrás esta etapa. Está escribiendo un libro titulado ‘Nacido para dañar’ donde profundizará en esta historia.

Durante una charla con ‘La Razón’, Pérez insistió en que su compañero supuestamente había tenido un comportamiento poco legal con ella. «Conocí a ese hombre hace años, me ofreció realizar un curso relacionado con mi trabajo, que resultó que no tenía validez. Pero ya le había pagado tres mil quinientos euros… Desde el segundo día de clase ya me llamaba ‘mi churri’ y todo», dijo. Además aseguró: «Tengo todo tipo de pruebas que lo demuestran».

Conchita prometió que José Antonio no era poligrafista. «Ha engañado a todo el mundo. Incluso se ha autoproclamado como fundador y presidente de una asociación internacional de polígrafos. A lo largo de la última década le he denunciado varias veces, la última hace una semana. El sí de que está jubilado y que tiene una pensión menor de novecientos euros, y por eso no me paga lo que me debe por distintas sentencias». Después de todo esto, la excompañera de Jorge Javier Vázquez quiere contar la verdad.