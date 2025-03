El antes y después de Paola Olmedo tras su operación extrema: ni su madre la reconocía

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la sorprendente transformación de Paola Olmedo, ex pareja de José María Almoguera. La empresaria ha reaparecido en televisión y en la portada de una conocida revista con un rostro completamente diferente tras someterse a una extensa y delicada cirugía maxilofacial. El pasado miércoles 19 de marzo, una publicación reveló en exclusiva el antes y después de Olmedo, generando una oleada de reacciones tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Su cambio es tan extremo que ni siquiera su madre la reconoció en un primer momento.

Lejos de ser una simple intervención estética, la cirugía tenía como principal objetivo corregir problemas de salud que la afectaban desde hace años. Sin embargo, los resultados han sido tan impactantes que han convertido a la antigua nuera de Carmen Borrego en una de las protagonistas indiscutibles de la semana.

Así ha quedado Paola Olmedo

Paola Olmedo ha querido dejar claro desde el primer momento que su paso por el quirófano no fue un capricho ni una decisión tomada a la ligera. Según explicó en una entrevista reciente, la cirugía se debió a problemas de salud que llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo. «Siempre quise hacerlo, pero no por una cuestión estética. Tenía una malformación que me provocaba molestias y afectaba mi calidad de vida. Ahora, además de mejorar mi salud, me veo distinta y poco a poco me voy acostumbrando», ha comentado sobre su gran cambio.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, bajo la supervisión del prestigioso doctor Álvaro Sada, especialista en cirugía maxilofacial. Durante la operación, que duró más de seis horas y media, los cirujanos realizaron una serie de ajustes en su estructura ósea para mejorar la alineación de su mandíbula y corregir otras irregularidades. El resultado ha sido tan drástico que la propia Paola ha confesado que todavía le cuesta asimilarlo. «Es raro verte con otra cara después de 37 años viéndote igual. Al principio es un choque, pero cada día me gusta más», declara. Tal y como ella misma ha contado, ni siquiera su madre fue capaz de reconocerla.

La operación de Paola Olmedo

Como es habitual en intervenciones de este calibre, la recuperación no ha sido un camino fácil para Olmedo. Aunque ha asegurado que no siente un dolor intenso, sí ha experimentado otros efectos secundarios que han hecho que el proceso sea complicado. «No es dolor, es falta de sensibilidad. A veces no hablo bien y si estoy cansada se nota más porque todavía no gesticulo con normalidad», ha declarado en TardeAR.

Para recuperar la movilidad y sensibilidad en la zona, la empresaria está siguiendo un tratamiento de fisioterapia, lo que le permitirá mejorar la expresión facial con el paso de los meses. Además del desafío físico, ha reconocido que el impacto psicológico de verse tan diferente también ha sido un reto.

Para sorpresa de todos, ha contado con el apoyo de una persona con la que en el pasado no tuvo la mejor de las relaciones: Carmen Borrego, madre de José María Almoguera. Aunque ambas han tenido desencuentros en el pasado, la esteticista ha permitido que Carmen pase más tiempo con su nieto y le ha pedido ayuda después de la operación para poder gestionar su recuperación.

Pero lo que más sorprendió a Paola fue el gesto de cariño de Borrego, quien le ofreció su ayuda para sobrellevar la recuperación. «Me tendió su mano en un momento complicado y eso es algo que valoro muchísimo», reconoció.

La reacción de José María Almoguera

Mientras su ex ha decidido hablar abiertamente sobre su transformación, José María Almoguera ha optado por mantenerse al margen. Durante su intervención en el programa TardeAR, donde trabaja de colaborador, fue preguntado sobre la operación de Paola, pero dejó claro que no quiere entrar en el tema.

«Yo quiero dejar muy claro: para mi esto es mi pasado. Yo para atrás ni para coger impulso. Estoy a otra cosa: mi hijo y mi pareja. De este tema, estoy sentado aquí porque tengo que estar pero no es un tema que me interese comentar», sentenció con contundencia.

Con estas palabras confirmó que su relación con Olmedo forma parte del pasado y que prefiere no involucrarse en su nueva etapa. El cambio de Paola Olmedo no ha pasado desapercibido en la televisión ni en las redes sociales. Numerosos colaboradores de distintos programas han comentado su transformación con asombro.

En el programa Ni que fuéramos, Belén Esteban no pudo ocultar su sorpresa al ver las imágenes. En redes sociales, el impacto también ha sido enorme. En X (antiguo Twitter), muchos usuarios han elogiado su valentía por someterse a una cirugía tan importante, mientras que otros han debatido sobre si el cambio ha sido excesivo. Es evidente que Paola, quien hasta hace poco no sabía nada del mundo del corazón, ha conseguido convertirse en un personaje que no deja indiferente a nadie.