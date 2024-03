Ana Soria no aguanta más y planta cara a los rumores sobre su ruptura con Enrique Ponce

Ana Soria está cansada. Después de mucho tiempo soportando rumores, la joven ha dado un paso adelante para desvelar en qué punto se encuentra su situación con Enrique Ponce. Quiere que todo el mundo sepa cuál es la verdad, lleva mucho tiempo callada y no consiente más mentiras. Esa es la razón por la que ha respondido a las preguntas de un famoso colaborador de Telecinco, asegurando que su noviazgo no atraviesa ninguna situación complicada. Pero, ¿cómo ha empezado todo este revuelo? Ana decidió archivar algunas fotografías con Enrique Ponce en su cuenta de Instagram y fueron muchos los que pensaron que detrás había una razón oscura.

La novia del torero promete que su estrategia no está motivada por ninguna grieta sentimental. Ha asegurado que en ningún momento se planteó borrar sus fotos con Enrique, lo único que quería era cambiar el corte de sus redes sociales. «He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas», declaró en ‘Así es la vida’, programa presentado por Sandra Barneda en Telecinco. Y matizó: «De verdad que todo bien. Centrados en lo importante y apoyándole a muerte».

Enrique Ponce dejó de torear para proteger su historia de amor con Ana Soria. Recordemos que el maestro se separó de Paloma Cuevas y poco después confirmó que había iniciado un noviazgo con Ana. Los reporteros se trasladaron a las puertas de su domicilio para hacerle todo tipo de preguntas y esto terminó repercutiendo en su trabajo. Las plazas se llenaron de fotógrafos ansiosos por saber la verdad, así que Ponce dio un paso adelante y anunció que iba a retirarse porque necesitaba descansar y tomar distancia.

El gran esfuerzo que ha hecho Ana Soria

Igual que Enrique Ponce dejó de torear para favorecer a Ana Soria, la influencer también hizo un gran esfuerzo por él. Ha estado mucho tiempo guardando silencio, soportando críticas y ataques de todo tipo. Hay que tener en cuenta que Paloma Cuevas siempre ha sido un rostro muy querido y respetado por la crónica social. Por ese motivo, algunas presentadoras como Cristina Tárrega llegaron a cuestionar a Ana. La joven, sin tener ningún tipo de experiencia en los medios de comunicación, se vio envuelta en un escándalo de tamaño colosal.

Soria podría haber ganado mucho dinero hablando de su historia con Enrique, pero ha optado por emprender un camino completamente distinto. Ella también ha tenido que sacrificar una parte de su vida. Antes de conocer al diestro estaba estudiando para ser abogada, aunque con todo lo que pasó después tuvo que hacer un parón porque estaba sometida a mucha presión. Fue comparada con Paloma Cuevas, le acusaron de ser la tercera en discordia y muchos le señalaron asegurando que únicamente estaba buscando fama.

El tiempo ha terminado dándole la razón a Ana Soria. La almeriense nunca ha ganado dinero gracias a su romance con Enrique Ponce y tampoco ha contestado a Paloma Cuevas en la portada de ninguna revista. Es más, le han ofrecido grandes contratos por patrocinar ciertas marcas en Instagram cuando estaban su mejor momento mediático y decidió rechazar cualquier bastantes propuestas para que nadie tuviera dudas de sus intenciones.

Suenan campanas de boda

Lo cierto es que Ana ha hablado en contadas ocasiones y siempre desde la máxima discreción. ‘Viva la Vida’, el programa que presentaba Emma García en Telecinco, consiguió una entrevista con ella. Fue una charla breve e intensa que sirvió para aclarar la situación. «He estado dos años aguantando demasiadas cosas y llega el momento que cualquier persona se cansaría, sobre todo cuando son ofensas hacia mi persona. Claro que me afecta lo que se dice de mí y de mi familia, me duele». La novia del torero recordó que ella, igual que le pasaba a Paloma Cuevas, también tenían familia y no soportaba determinados comentarios.

Los años han pasado y la tensión no es la misma, por eso Soria se atreve a dar ciertas declaraciones. Después de dar la cara para asegurar que no está en crisis con Enrique Ponce, son muchos los que piensan que la pareja está más fuerte que nunca, así que los rumores de boda no han tardado en llegar. Hace unos meses, antes de que la creadora de contenido borrase su fotos con Enrique, se planteó la posibilidad de que pasaran por el altar. Después sucedió todo el escándalo de Instagram y esta idea quedó en un segundo plano, pero ahora vuelve a estar encima de la mesa.

«Suenan campanas de boda, eso ya empieza a ser una realidad y un futuro muy visible para ellos. Me aseguran que nunca ha habido crisis entre ellos en todo este tiempo», comenta un colaborador de ‘Así es la vida’. Cercanas no descartan que Enrique termine formalizando su relación con Ana. El torero únicamente ha dado una entrevista desde que se separó de Paloma Cuevas y fue en ‘El Hormiguero’. En este programa aclaró cuáles eran sus sentimientos hacia la estudiante de Derecho.

«Ana es la mujer de la que estoy enamorado locamente. Por muchísimas cualidades humanas que ella tiene y que podría estar enumerando aquí, pero hay una que sobresale y es el corazón tan grande que tiene, es buena persona de verdad. Es muy fuerte, tiene una gran fortaleza y ha sabido soportar muy bien todas las injurias y calumnias, le han juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí y todavía le quiero más», comentó delante de Pablo Motos.