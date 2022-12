Amaia Montero la ex cantante de La Oreja de Van Gogh ha pasado por momentos bastante complicados en las últimas semanas y ahora ha reaparecido para dejar además un mensaje a quienes fueron sus compañeros de grupo que ha emocionado mucho a sus fans. Este es el mensaje a La Oreja de Van Gogh con el que ha vuelto a las redes Amaia Montero.

Amaia Montero reaparece con un mensaje a La Oreja de Van Gogh

La cantante de Irún ha vivido unas semanas bastante duras pero poco a poco parece que se va recuperando y de hecho retoma sus actividades, tanto con la música como con las redes sociales, donde ha querido comentar unas de las últimas publicaciones del grupo del que fue la voz durante años, La Oreja de Van Gogh.

Parece entonces que Montero está mejor en su estado anímico tras preocupar mucho a sus fans si bien tuvo que estar ingresada durante un mes en una clínica de Navarra.

Desde la revista Hola! informaban días atrás que la artista había tenido un cuadro grave de estrés y ansiedad debido al trabajo que estaba realizado para preparar su nuevo disco.

Pero ahora parece que está mejor, ya hace días que salió del hospital y de nuevo es noticia tras comentar una reciente publicación del grupo al que perteneció desde su creación en 1996 hasta el año 2008 cuando inició su carrera en solitario.

El mensaje de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh acaba de finalizar su gira de dos años, por lo que publicaba una imagen en la que decía: “Se acabó. Hace más de dos décadas que organizamos nuestras experiencias vitales por discos. Ayer bajamos el telón de “Un susurro en la tormenta”.

“El cariño recibido durante estos más de dos años no es patrimonio de este disco pero nos sigue sorprendiendo y llenando de orgullo”, han concluido los artistas sin esperar el cariñoso mensaje de su ex compañera.

Montero no dudó en felicitar a su ex compañeros y lo hizo con un escueto aunque cariñoso “Well done babys??”, (¡¡Bien hecho bebés!!), para de este modo felicitarles por esos dos años que han estado de gira.

Primera imagen tras su ingreso

Además de este comentario hacia el que fue su grupo, Montero también publicó en su propia cuenta de Instagram una foto para informar a los fans de que está mejor. Fue en sus stories donde apareció posando con una gorra y sonriente, con el mar de fondo.