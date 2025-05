La alerta de Roberto Brasero que hace saltar las alarmas: el inesperado giro que llega en las próximas horas

Roberto Brasero hace saltar las alarmas con el inesperado giro que llega en las próximas horas y puede cambiarlo todo. Este experto en el tiempo no duda en adelantarse a lo que está por llegar, tenemos que estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán una diferencia significativa. De la mano de algunas situaciones que pueden ser los que nos afectarán en estos días que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos por delante. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que estar pendientes de un cielo que tiene algunas novedades.

Los fenómenos que hemos tenido por delante se han ido convirtiendo en una realidad que puede acabar siendo lo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Son tiempos de apostar claramente por una serie de elementos que acabarán marcando unas jornadas cargadas de actividad. Estamos encarando la recta final de un mes de mayo que nos trae muchas novedades inesperadas que deberemos empezar a ver llegar. Son días de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiar nuestros planes totalmente.

Hace saltar todas las alarmas la alerta de Roberto Brasero

Uno de los expertos en el tiempo de nuestro país, no duda en hacer saltar todas las alertas, estamos ante una primavera que puede tener consecuencias totalmente inesperadas. Con una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno y pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es tiempo de ver determinados cambios y de estar muy pendientes de cada uno de ellos. De la mano de una nueva realidad que se traducirá en una situación del todo inesperada. Tendremos que ver lo que nos espera en cuestión de horas, una vez dejemos atrás el fin de semana.

Estos días del mes de mayo nos están empezando a regalar estos tiempos que pensábamos que no podrían ser como son. Vivimos una marcada inestabilidad que puede dar paso de forma casi inesperada a un aumento de las temperaturas o a un verano que nos trae más de una sorpresa.

Tocará estar muy pendientes de algunos cambios que son los que nos afectarán de lleno y serán los que marquen estas jornadas que pueden ser claves. Roberto Brasero no duda en advertir a la población de lo que nos está esperando.

El inesperado giro que llega en las próximas horas

Durante las próximas horas tenemos por delante una serie de cambios que acabarán marcando la diferencia. De la mano de unos detalles que marcarán un antes y un después, con ciertas novedades que pueden llegar a ser algo totalmente inesperado.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en sus redes sociales: «El domingo seguirán las nubes en el Cantábrico occidental y, por la tarde, podrían caer algunas gotas, algún chubasco disperso en montañas del tercio norte. No debería ser mucho. En el resto de España predominará el sol sobre las nubes, sin riesgo de lluvia y con temperaturas más elevadas que las del día anterior, salvo en Galicia, donde pueden bajar un poco, y en Canarias, donde no cambian».

Siguiendo con la misma previsión: «El domingo será un día caluroso como lo fue el domingo pasado, pero la diferencia es que, si miramos el pronóstico de la semana que viene, no vemos más tormentas ni una nueva bajada térmica, a diferencia de lo que ha ocurrido en esta. Al revés: lo que vemos es un progresivo aumento de las temperaturas, al menos durante los primeros días de la semana, que desembocará posiblemente en un miércoles próximo de temperaturas auténticamente veraniegas en toda España. El inicio del verano astronómico, el que todos conocemos, es el próximo 21 de junio; el llamado verano climatológico, que es el que llevamos en las cuentas del tiempo, comienza antes, el 1 de junio. Pero el tiempo veraniego, de sol y calor, de chanclas, manga corta y bañador, de dormir menos abrigados… ese que no hemos tenido hasta ahora salvo en algunos ratos, ese no tardará en llegar: lo tenemos aquí al lado. 3, 2, 1… y, a partir del domingo y, sobre todo, la semana que viene».

La AEMET refuerza esta previsión de Brasero indicando que: «Se prevé que continúe tiempo anticiclónico estable en casi todo el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente se esperan nubes matinales en el noroeste y, dispersas, en otras zonas del norte y Melilla. También se darán nubes de evolución dispersas por la tarde en la meseta Sur e interiores montañosos del extremo norte y tercio oriental, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en el este del Pirineo, de la Ibérica y de las Béticas, así como en el oeste de la Cantábrica. Asimismo, se prevén cielos nubosos en el norte de Canarias.

Probables nieblas matinales en el noroeste peninsular, sin descartar bancos de niebla dispersos en interiores del Cantábrico oriental y este de Cataluña».