Alerta máxima. Lo que tienes que hacer si te llega esta carta a tu buzón

Existen multitud de fórmulas que utilizan los estafadores para ganarse la confianza de sus víctimas y robarles los datos personales o bancarios. Una de las que más auge están tomando es la de la carta en la que figura el sello de Loterías y Apuestas del Estado, hasta el punto de que la Guardia Civil se ha visto obligada a través de su perfil de Twitter de alertar sobre ella.

El timo de la carta en el buzón

Imagina que un día al llegar a casa, abres el buzón y te encuentras una carta en la que figura el sello de Loterías y Apuestas del Estado, y que te informa de que has ganado un premio de lotería. «Abres el buzón y te encuentras una carta. La lees y… ¡Qué sorpresa! Dice que te ha tocado la lotería. Y sin jugar… ¿Qué suerte?», dice la Guardia Civil.

Si no ha participado en ese juego de lotería, seguro que no le haces caso y tiras la carta a la basura. Ahora bien, en caso de que sí lo hayas hecho, quizá caigas en la trampa. La carta falsa indica que has recibido un premio oficial y cuáles son los pasos a seguir para cobrar el supuesto dinero.

Ten en cuenta que Loterías y Apuestas del Estado nunca se pone en contacto vía correo postal con los ganadores de los sorteos. «Si recibes un correo de ‘Loterías y Apuestas del Estado’ informándote de que has ganado una gran cantidad de dinero, ¡Tenga cuidado! Se trata de un ‘scam’ (fraude por Internet). Asegúrate de no contactar con el emisor de estas comunicaciones y nunca proporciones, información personal o dinero», aclara desde su web.

📬 Abres el buzón y te encuentras una carta ✉. La lees y …

Cuidado con la estafas de suplantación de identidad

Para protegerte de la suplantación de identidad, lo primero que debes hacer es verificar todas las solicitudes de datos personales. Además, procura limitar la cantidad de información personal que compartes en Internet.

Es conveniente que revises periódicamente los movimientos bancarios. Por seguridad, mantén limpio el buzón de entrada del correo electrónico. Si crees que has sido víctima de una estafa de este tipo, notifícalo de inmediato a tu banco, reúne todas las pruebas posibles y presenta una denuncia en la policía.