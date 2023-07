La estafa del clip que te puede dejar sin dinero en tu cuenta

Las estafas están a la orden del día, en todas partes, tanto en vías digitales como pueden ser tarjetas de crédito y plataformas de pago como en persona, cajeros automáticos y casi en cualquier lugar en el que se maneje dinero o pueda haber posibilidad de hacerlo. Te contamos cómo es la estafa del clip en los cajeros automáticos que ha dejado flipada a la gente en las redes sociales con un vídeo que se hizo viral y que lamentablemente se lleva a cabo ya en muchos países… ¡toma nota!.

Los cajeros automáticos son utilizados por millones de personas cada día, en todo el mundo, imprescindibles para sacar dinero en efectivo de tu cuenta bancaria, sobre todo cuando la oficina está cerrada y la única opción para tener efectivo es sacarlo desde cualquier cajero que encuentres en tu camino. Además, en ellos se pueden hacer también multitud de operaciones, como pagar recibos o gestiones varias.

Esta es la estafa del clip en los cajeros automáticos

Ente las muchas estafas que lamentablemente están presentes en los últimos tiempos destaca una que se ha puesto de moda entre los delincuentes y que consiste en poner un clip en la parte del cajero en la que salen los billetes, escondido por la rendija por la que tienen que salir los billetes. El clip frenará la salida de los billetes, que se quedarán «a puntito» para que, cuando te vayas pensando que no hay billetes y se cancela la operación, el delincuente en cuestión irá rápidamente para quitar el clip y que salgan los billetes.

Es importante decir que esta artimaña no sale bien en todos los cajeros, ya que muchos bancos tienen un sistema que hace que los billetes regresen al interior del cajero sin en determinado tiempo la persona que los ha solicitado no los coge, ya que el cajero detecta si el billete es retirado o no. Una medida de seguridad que, aunque está presente en muchos cajeros, en otros todavía no, por lo que hay que tener cuidado. Lo mejor que puedes hacer para evitar caer en esta trampa es revisar que la rendija por la que salen los billetes está en perfectas condiciones para la retirada.

¿Cómo sacar dinero del cajero de forma segura?

Para evitar disgustos innecesarios a la hora de sacar dinero del cajero es importante que tengas en cuenta una serie de consejos por parte de los expertos en la materia: